Тихоокеанское
информационное агентство
26 Июня 2024
Сейчас 12:06
87,28|93,73|66,91
В сахалинском селе Подгорное сгорел автомобиль
09:47, | Новости общества Сахалина и Курил

Офицеры сахалинского спецназа Росгвардии провели День открытых дверей для юных островитян

Офицеры сахалинского спецназа Росгвардии провели День открытых дверей для юных островитян

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Офицеры спецназа регионального Управления Росгвардии провели день открытых дверей для воспитанников Дворца детского (юношеского) творчества города Южно-Сахалинска, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе Росгвардии.

Заместитель командира ОМОН «Тайфун» полковник полиции Андрей Николаев познакомил ребят летнего оздоровительного лагеря профильной смены «Шахматисты» с историей образования отряда. Рассказал о деятельности подразделений, задачах по обеспечению охраны общественного порядка и общественной безопасности, об участии сотрудников в специальной военной операции. Специалисты по вооружению показали стрелковое оружие, используемое в служебной деятельности и средства индивидуальной бронезащиты. О работе инженеров-взрывотехников, навыках дрессировки и способах обнаружения опасных предметов ребята узнали от кинолога и его четвероногого напарника.

«Проведение летних патриотических мероприятий стало доброй традицией, – отметил полковник полиции Андрей Николаев – для нас это возможность немного перезагрузиться, а для детей узнать что-то новое, подержать в своих руках предметы экипировки, примерить её на себя. Может кто-то из них сделает свой выбор будущей профессии».

Ранее в рамках акции «Каникулы с Росгвардией» во Дворце детского творчества состоялась встреча росгвардейцев с жителями города «Доброград». Служебная собака Жейда продемонстрировала особую подготовку - искала спрятанные предметы и чётко исполняла команды. Сотрудники ведомства рассказали о своей работе и ответили на вопросы. В завершение ребята поздравили кинолога с профессиональным праздником, а его напарнику вручили в подарок игрушку.

Комментарии - 0

Авторизоваться

Еще материалы в рубрике:

Новости общества Сахалина и Курил

    Это читают

    Выбор редакции

    Мои острова - моё будущее

    Аналитика

    Опрос

    Вы верите в то, что високосные годы несчастливые?