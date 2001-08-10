ВТБ выяснил, во сколько обойдется свадьба в 2024 году
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Согласно опросу*, проведённому ВТБ и банком Открытие, 28% россиян считают, что организация свадьбы в 2024 году будет стоить от 300 до 500 тысяч рублей. Ещё 23% полагают, что сумма составит от 500 тысяч до 1 миллиона рублей, а 6% уверены, что понадобится более 1 миллиона рублей.
Каждый четвёртый россиянин считает, что свадьба должна быть пышной, чтобы запомниться на всю жизнь. Больше всего сторонников такого формата на юге страны, меньше всего — в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.
Треть опрошенных не являются сторонниками пышных свадеб, а нейтрально к ним относятся 44%.
По мнению 9% россиян, для проведения свадьбы достаточно 100 тысяч рублей. 14% считают, что на организацию свадьбы потребуется от 100 до 200 тысяч рублей, а 19% — от 200 до 300 тысяч рублей.
Если денег на свадьбу не хватает, то помогут родители, - так считает 87% россиян. 22% из них положительно относятся к финансированию свадьбы родителями, особенно часто такое мнение встречается на Северном Кавказе (34%), а 65% относятся к этому нейтрально - родители по желанию могут частично помочь детям.
За последние четыре года число сторонников финансирования свадьбы родителями увеличилось на 4%. Количество тех, кто считает, что свадьба должна быть оплачена только молодожёнами, снизилось с 18% до 14%.
Большинство опрошенных (68%) предпочитают сыграть свадьбу своими силами, даже если ее придется отложить или сделать скромнее. В этом году только 15% опрошенных считают нормальным брать кредит на свадьбу, четыре года такого мнения придерживались 26% респондентов.
*Опрос проведен ВТБ и банком «Открытие» 10-14 июня по репрезентативной выборке среди 1500 россиян в возрасте 18-65 лет в городах с населением более 100 тысяч человек.
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