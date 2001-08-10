17:21, | Новости общества Сахалина и Курил
Важные вопросы Поронайского района обсудили на Общественном совете
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В Поронайском районе состоялось заседание Общественного совета. Активными темпами в Поронайском районе отстраивается новое жилье для граждан, чьи дома признаны аварийными. Новые благоустроенные квартиры ежегодно получают десятки поронайских семей. Только на прошлой неделе в Поронайске заселили 60-квартирный дом по улице Совхозной. Все жилье сдается с чистовой отделкой и сантехникой, что позволяет новоселам сразу начинать переезд. В ближайшее время строители приступят к возведению двухквартирных домов в селах Гастелло и Малиновка.
Сейчас в Поронайском районе строительные площадки развернулись в нескольких дворах. Новые детские площадки появятся во дворах по улицам Октябрьской, 75, 77; Победы, 4,6; Сахалинской, 13, 17, Шмакова, 18, 20 в Поронайске, Школьной, 23, 26 в пгт Вахрушев и в селе Восток по улице Гагарина, 6 и 7.
В летний период в районе организовано несколько смен детских лагерей. Впервые на базе школы села Леонидово будет работать платочный слет с круглосуточным пребыванием. Особенность данной площадки – начальная военная подготовка.
Вопрос газификации по-прежнему является актуальным. На сегодняшний день техническая готовность котельной № 4, строящейся в микрорайоне «Порт» составляет более 90%.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
10:06 Сегодня 16 лучших подъездов июня выбрали на Сахалине и Курилах
10:51 Сегодня Южносахалинцев приглашают на публичные слушания по проектам планировки и межевания территории Дальнего и Старорусского
08:59 Сегодня "Единая Россия" внесла законопроект об индексации пенсий работающим пенсионерам
09:29 Сегодня Сахалинцев приглашают на выставку, посвященную Сербии
15:12 19 Июня До прямой линии губернатора Сахалинской области остается два дня
17:03 21 Июня Стали известны имена всех хедлайнеров юбилейных "Крыльев Сахалина"
14:56 18 Июня В Южно-Сахалинске проходят антинаркотические рейды
14:20 19 Июня На набережной реки Рогатки в Южно-Сахалинске обустраивают амфитеатр
16:27 7 Июня В Сахалинской области появились цифровые карты для рыбаков-любителей
15:35 30 Мая Опубликован план праздничных мероприятий в Южно-Сахалинске на 1 июня
17:33 31 Мая В Амурской области сошел с рельсов грузовой состав
17:54 7 Июня Самая крупная школа в Тымовском районе получит новый спортзал к 1 сентября
Выбор редакции
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
Вы верите в то, что високосные годы несчастливые?