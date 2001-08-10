Важные вопросы Поронайского района обсудили на Общественном совете

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Поронайском районе состоялось заседание Общественного совета. Активными темпами в Поронайском районе отстраивается новое жилье для граждан, чьи дома признаны аварийными. Новые благоустроенные квартиры ежегодно получают десятки поронайских семей. Только на прошлой неделе в Поронайске заселили 60-квартирный дом по улице Совхозной. Все жилье сдается с чистовой отделкой и сантехникой, что позволяет новоселам сразу начинать переезд. В ближайшее время строители приступят к возведению двухквартирных домов в селах Гастелло и Малиновка.

Сейчас в Поронайском районе строительные площадки развернулись в нескольких дворах. Новые детские площадки появятся во дворах по улицам Октябрьской, 75, 77; Победы, 4,6; Сахалинской, 13, 17, Шмакова, 18, 20 в Поронайске, Школьной, 23, 26 в пгт Вахрушев и в селе Восток по улице Гагарина, 6 и 7.

В летний период в районе организовано несколько смен детских лагерей. Впервые на базе школы села Леонидово будет работать платочный слет с круглосуточным пребыванием. Особенность данной площадки – начальная военная подготовка.

Вопрос газификации по-прежнему является актуальным. На сегодняшний день техническая готовность котельной № 4, строящейся в микрорайоне «Порт» составляет более 90%.