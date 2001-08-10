В Южно-Сахалинске усилен контроль за состоянием подвалов многоквартирных домов

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В социальные сети мэра Сергея Надсадина участились обращения от жителей с жалобами на состояние подвальных помещений. Глава города поставил задачу усилить мониторинг за подобными ситуациями специалистам отдела муниципального жилищного контроля, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Позиция мэра по этому вопросу сохраняется прежней: комфортная городская среда начинается с ухоженного двора и чистого подъезда без посторонних запахов. За последние несколько лет обустройству мест общего пользования в Южно-Сахалинске уделено особое внимание. При поддержке губернатора Валерия Лимаренко проведена большая работа по ремонту входных групп и подъездов. В прошлом году в порядок привели около 2000 мест общего пользования, в текущем году запланировано обновить 1000 объектов. Дополнительные возможности по ремонту подъездов предусматривает проект «Наш двор. Наш подъезд», инициированный главой области. Теперь фокус внимания также будет направлен на приведение в порядок подвальных помещений.

По сообщению горожан, подвалы в домах по пр. Мира, 267, 269А длительное время находятся в затопленном состоянии канализационными стоками. Сегодня специалисты отдела муниципального жилищного контроля организовали выезд по указанным адресам совместно с представителями управляющей компании, «РВК-Сахалин» и Государственной жилинспекции Сахалинской области. В ходе рабочей поездки они осмотрели подвальные помещения и магистральные сети.

Как сообщил мастер участка, «РВК-Сахалин» провело мероприятия по очистке сетей накануне. Теперь управляющей компании требуется завершить работы и привести в порядок подвальные помещения. За ситуацией следят специалисты отдела муниципального жилищного контроля.

Отметим, за содержание подвалов отвечает управляющая многоквартирным домом компания. Также УК обязана реагировать на сигналы жильцов и взаимодействовать с ресурсоснабжающими организациями, своевременно передавая обращения граждан.

При затоплении подвальных помещений в первую очередь жителям необходимо сообщить об этом в свою управляющую компанию. Найти контакты УК можно на сайте администрации города. Кроме того, горожане могут обратиться в рабочее время в отдел муниципального жилищного контроля по телефону: 300-785 (доб.1-5). Каждый сигнал рассматривается адресно. Добавим, если управляющая организация не реагирует на обращения, южносахалинцы могут обратиться на горячую линию в Государственную жилищную инспекцию: 43-24-20.