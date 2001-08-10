Предприятия Южно-Сахалинска приглашают принять участие в конкурсе "Сахалинский маяк"
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Организатором конкурса является министерство Сахалинской области по эффективному управлению регионом. Для участия приглашаются юридические лица, осуществляющие деятельность на территории Южно-Сахалинска и внедряющие инструменты «Бережливого производства», рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
Конкурс организован в трех подноминациях: «Самая эффективная организация», «Лучший проект повышения эффективности» и «Лучший рационализатор».
Конкурс проводится с целью популяризации деятельности по повышению эффективности процессов в организациях Сахалинской области, обмена лучшими практиками повышения эффективности, а также знакомства руководителей и сотрудников организаций Сахалинской области с передовыми практиками повышения эффективности процессов.
Заявку на участие в конкурсе можно направить до 30 июня. Дополнительная информацией размещена на сайте министерства Сахалинской области по эффективному управлению регионом.
Подробную информацию по конкурсу можно получить по следующим контактам: тел. 67-16-25, +79128500728, электронная почта: [email protected].
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