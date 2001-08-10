Сахалинцы могут получить налоговый вычет за занятия спортом
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Сахалинцы и курильчане могут возместить свои расходы на физкультурно-оздоровительные услуги, исходя из налогового вычета на доходы физических лиц. Оформить вычет можно в налоговой инспекции или через работодателя, рассказали ТИА "Острова" в региональном минспорте.
С 1 января 2024 года Федеральная налоговая служба России упростила порядок подачи документов для получения налогового вычета. Так, все необходимые документы в ФНС теперь могут подать организации и индивидуальные предприниматели, которые предоставляли медицинские, образовательные и физкультурно-оздоровительные услуги.
Для подтверждения расходов потребуется кассовый чек и договор о предоставлении услуг. Подать заявку можно также на расходы на детей (в том числе усыновленных) в возрасте до 18 лет.
Для получения «спортивного» вычета требуется, чтобы организация, предоставляющая физкультурно-оздоровительные услуги, была включена в специальный перечень. В него попадают организации, индивидуальные предприниматели, оказывающие физкультурно- оздоровительные услуги, услуги по обеспечению участия в физкультурных мероприятиях, разработке тренировочных планов и программ занятий физкультурой. Если человек обращался в организации, которые предоставляют такие услуги, и платил деньги (например, приобретал абонемент в фитнес-центр или бассейн), он сможет заявить эти расходы к налоговому вычету.
Максимальная сумма годовых затрат, с которых можно будет получить вычет составляет 120 000 рублей. Возврату подлежат 13% от потраченной суммы, то есть до 15 600 рублей.
Ознакомиться с актуальным перечнем организаций и получить подробную информацию можно по ссылке.
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