Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сахалинскую область в составе команды Дальневосточного федерального округа представят 28 спортсменов в восьми видах спорта. Это мас-рестлеры Кирилл Лихобаба и Артем Корниевич, тхэквондисты Евгений Кравченко, Алина Цой и Виктория Беляева, стрелки Екатерина Казаринова и Даниил Красиловец, борцы Леонид Корчагин и Никита Рыбченков, брейкеры Ярослав Кармадонов и Софья Мингинович, шахматист Михаил Парецкий, гимнастка Кира Яблочникова, команда областной спортшколы по волейболу, а также дзюдоисты Даниэль Бердикулов, Богдан Тяпшев, Вероника Макеева и Максим Пивоварчик, рассказали ТИА "Острова" в региональном минспорте.

Представители дзюдо - самая многочисленная команда в одиночных дисциплинах от островного региона. Спортсмены уже прибыли в Якутск и готовятся к предстоящим состязаниям под руководством тренера Олега Богданова.

- Отбор на «Детей Азии» состоял из двух этапов - всероссийских соревнований в Благовещенске и первенстве ДФО в Улан-Удэ. Из восьми путёвок на весь Дальний Восток мы забрали четыре, - поделился подробностями Олег Богданов. – Для спортсменов очень престижно участвовать в «Детях Азии», для них это как Олимпиада. Конкуренция будет очень сильная, на такие состязания слабые не приезжают.

Представлять сахалинский волейбол на предстоящих стартах будут 11 воспитанниц тренера Марины Захаровой спортшколы по волейболу. Спортсменки завоевали путёвку, победив на дальневосточных соревнованиях.

- Для нас эта победа стала огромной радостью, а последние забитые мячи подарили незабываемые эмоции. Поначалу мы немного переживали, что впереди нас ждёт столь масштабное событие. Сейчас же у нас настрой с каждым днём становится всё лучше, появляются больше уверенности в себе и настрой бороться до последнего, - рассказала участница сборной по волебйолу Мария Свитлик.

Всего в сборную команду Дальнего Востока вошли 214 спортсменов, представляющих Сахалинскую, Амурскую, Магаданскую области, Камчатский, Забайкальский, Хабаровский, Приморский края, республики Саха (Якутия), Бурятия, Чукотский и Еврейский автономные округа.

На Играх разыграют 239 комплектов медалей в 24 видах спорта: баскетболе 3х3, боксе, хапсагае, куреше, волейболе, дзюдо, легкой атлетике, мас-рестлинге, настольном теннисе, плавании, спортивной борьбе (вольная и греко-римская), самбо, пулевой стрельбе, стрельбе из лука, тхэквондо, футзале и художественной гимнастике, брейкинге, шахматах, го, кикбоксинге, стендовой стрельбе, скалолазании и борьбе Алыш.

Соревнования продлятся до 7 июля.