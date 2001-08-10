Приемная кампания в СахГу в этом году стартует уже в новом здании

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Во время прямой линии губернатору Валерию Лимаренко задали вопрос о плюсах обучения в Сахалинском государственном университете. Помимо строительства нового кампуса и студенческого городка сейчас активно занимаются и обновлением материальной базы.

- У любого главы региона есть мечта, чтобы молодежь оставалась учиться, а затем и работать на малой Родине. Чтобы закрепить в островном регионе молодежь, дать ей здесь перспективу и возможность реализовать свой потенциал было принято решение о модернизации СахГУ. И здесь речь идет не про строительство нового общежития и научно-образовательного блока, а про перезагрузку всех учебных программ, их осовременивание, привлечение к обучению будущих работодателей – тех, кто задает тренды в своих отраслях, - подчеркнул Валерий Лимаренко.

Так драйвером развития СахГУ станут новая водородная и передовая инженерная школа. А также проект подготовки кадров для отрасли беспилотной авиации, искусственного интеллекта, биотехнологий. Разумеется, будет готовить СахГУ и кадры для шельфовым проектов, которые будут еще долго считаться желанными работодателями. В вузе создается комплекс современных лабораторий, где студенты смогут работать и учиться рядом со специалистами ведущих компаний.

Скоро пройдет день открытых дверей (открытие нового офиса приемной кампании СахГУ), где абитуриенты смогут ознакомиться с университетом. Здесь им составят карьерный план, чтобы ребята понимали на кого учиться, какие нужны компетенции и какие их ждут перспективы в будущем.

- Бизнес заинтересован вкладывать свои ресурсы и опыт, тоже самое делаем и мы. Кампус мирового уровня СахалинТех — это огромные перспективы для нашего региона. Мы делаем все, чтобы наши дети получили лучшее образование на островах, могли самореализоваться и построить счастливые семьи и успешную карьеру, - подытожил Валерий Лимаренко.

Напомним, уже в следующем году должны сдать студенческий городок, а в 2026 – научно-образовательный комплекс СахалинТех. Еще до завершения строительства кампуса на базе нефтегазового индустриального парка откроют 10 современных лабораторий, которые также будут работать на компании, специализирующиеся на добыче нефти и газа. В агропарке откроется лаборатория биоэлементологии, которая будет вести разработку биологически активных добавок, улучшать микроэлементный состав продуктов. Там же заработает лаборатория по медицинским исследованиям.