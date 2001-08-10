Четыре тысячи домов в СНТ на Сахалине попадают под программу социальной газификации

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

На прямую линию губернатора Валерия Лимаренко поступили вопросы о подключении к экологически чистому топливу садоводческих некоммерческих товариществ. До конца июля совместно с Газпромом утвердят план-график догазификации СНТ на Сахалине.

В прямом эфире жители Корсаковского района узнали, что в их городском округе планируется провести газ в шести товариществах. Всего под программу социальной догазификации, о которой заявил Президент России Владимир Путин, попадают 4 тысячи жилых домов в СНТ.

Жители Томаринского района поинтересовались, когда к ним придет экологически чистое топливо. Прозвучал ответ: газопровод введут в 2026 году.

– Программу газификации совместно с «Газпромом» ведем планомерно на территории всей Сахалинской области. Сегодня уровень газификации региона составляет более 61 процента, пять лет назад этот показатель не дотягивал до 15 процентов. Полностью завершить утвержденную программу планируем в ближайшие годы. Задача очень масштабная и требует колоссальных ресурсов. При этом она постоянно расширяется, появляются новые объекты, растут объемы. Однако, ПАО «Газпром» идет нам на встречу, включая их. Мэрам поставлена задача активно газифицировать районы, работать с жителями и подрядчиками газовиков. А людей призываем подавать заявки на догазификацию и пользоваться мерами поддержки, – сказал Валерий Лимаренко.

В одном из обращений сахалинцы попросили построить нефтеперерабатывающий завод на Сахалине. Губернатор рассказал, что реализация этого проекта уже запущена. Инвестором выступает «Газпром» – в этом году компания приступила к обоснованию инвестиций. Это важная стадия для создания любого большого предприятия. В течение года будет принято решение о сроках строительства и мощности завода.

– Когда начнет работать проект «Сахалин-3», появятся новые ресурсы для переработки. Мы пытаемся договориться, чтобы все, что там будет добываться, шло в переработку на Сахалине, а не уходило в виде сырья на материк или экспорт. Считаю, что это не только развивает промышленность, но и просто восстанавливает справедливость в нашем нефтегазодобывающем регионе, – отметил глава региона.

Напомним, в 2021 году Владимир Путин поддержал инициативу Валерия Лимаренко о строительстве на Сахалине завода по производству авиационного керосина, бензина и дизельного топлива из газового конденсата и нефти. Был проработан вопрос целесообразности проекта и подготовлен технико-экономический анализ. В 2022 году на Восточном экономическом форуме было подписано соглашение между островным регионом и «Газпромом».

Жители Поронайска спросили, когда у них откроется брендовая автозаправка. Решение этого вопроса существенно продвинулось – АЗС «ННК» («Независимая нефтегазовая компания») должна заработать в декабре 2024 года. Земельный участок уже выделен, оборудование закуплено, строительство планируется начать летом. Кроме того, в планах – до конца года сдать автозаправочную станцию «ННК» в Холмске.

Тема энергетики прозвучала также в обращениях сахалинцев, которых волнуют периодические отключения электричества из-за износа советской инфраструктуры. Меры по решению проблемы предприняты. С 2019 года реализуется программа обеспечения устойчивой работы электросетевого комплекса Сахалинской области с инвестициями до 4 млрд рублей ежегодно. Многие объекты раньше строились с нарушениями, не были рассчитаны на суровые островные условия. До 2030 года вся эта отрасль на Сахалине будет приведена в порядок.

Сейчас идут работы по реконструкции двух трансформаторных подстанций, трех высоковольтных линий электропередач и строительство двух линий электропередач. Кроме того, утверждена программа модернизации системы энергоснабжения Курил, благодаря которой мощность энергетики на островах увеличится вдвое. К строительным работам приступят в 2025 году. За последние пять лет в регионе построено и реконструировано более 450 км линий электропередач, 13 трансформаторных подстанций разного напряжения.