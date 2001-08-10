В ходе капитального ремонта двора по улице Науки, 3 в Южно-Сахалинске будут высажены деревья

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Более 20 взрослых деревьев клёна и рябины, а также живая изгородь кизильника будут высажены летом в рамках капитального ремонта дворовой территории, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

В прошлом году здесь завершены работы по прокладке сетей теплоснабжения, вынужденной мерой стал демонтаж тополей. Вопрос восстановления озеленения взял на контроль мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадин.

В рамках инспекционной поездки в Ново-Александровск глава областного центра обозначил специалистам профильных департаментов, подрядной организации ряд поручений.

– Двор требует ремонта. Обсуждаем все моменты, особое внимание уделяем озеленению. Проконтролируем, чтобы все просьбы людей были учтены при выполнении капитального ремонта, – отметил Сергей Надсадин.

Мэр обратил внимание, что в этом году запланированы ремонтные работы на ул. Науки. Будет выполнено асфальтирование, устройство тротуаров по обе стороны дороги, замена бортовых камней. При этом важно по возможности синхронизировать все ремонтные работы, чтобы минимизировать неудобства для горожан.

Работу с жителями дома №3 по ул. Науки продолжит депутат Городской Думы Южно-Сахалинска Сергей Замотаев.

– Люди нацелены на то, что их двор был красивым и зеленым. Они готовы сами активно включиться в эту работу, оказывать содействие и вносить свой вклад в благоустройство, – прокомментировал Сергей Замотаев.

Добавим, инспекционные выезды на ул. Науки продолжатся. В этом году в городском округе всеми видами ремонтных работ охвачено порядка 100 дворов. Они выполняются при поддержке губернатора Сахалинской области Валерия Лимаренко и находятся на личном контроле мэра города Сергея Надсадина.