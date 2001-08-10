Участок проспекта Победы в Южно-Сахалинске закроют до конца месяца
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В связи с продолжением строительно-монтажных работ по замене сетей коммуникаций и замене грунта сроки перекрытия участка пр. Победы от западной части перекрестка с ул. Ленина до ул. Крюкова продлены до 22.00 30 июня. График работ скорректирован в связи с погодными условиями,рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
Далее, подрядная организация перейдет к следующему этапу работ. 1 по 31 июля проезд будет закрыт на участке от ул. Крюкова до железнодорожного переезда. Отметим, что проезд по ул. Крюкова свободен.
Водителей просят учитывать эту информацию при планировании маршрутов. О возможных изменениях будет сообщено дополнительно.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
10:06 Сегодня 16 лучших подъездов июня выбрали на Сахалине и Курилах
10:51 Сегодня Южносахалинцев приглашают на публичные слушания по проектам планировки и межевания территории Дальнего и Старорусского
08:59 Сегодня "Единая Россия" внесла законопроект об индексации пенсий работающим пенсионерам
09:29 Сегодня Сахалинцев приглашают на выставку, посвященную Сербии
15:12 19 Июня До прямой линии губернатора Сахалинской области остается два дня
17:03 21 Июня Стали известны имена всех хедлайнеров юбилейных "Крыльев Сахалина"
14:56 18 Июня В Южно-Сахалинске проходят антинаркотические рейды
14:20 19 Июня На набережной реки Рогатки в Южно-Сахалинске обустраивают амфитеатр
16:27 7 Июня В Сахалинской области появились цифровые карты для рыбаков-любителей
15:35 30 Мая Опубликован план праздничных мероприятий в Южно-Сахалинске на 1 июня
17:33 31 Мая В Амурской области сошел с рельсов грузовой состав
17:54 7 Июня Самая крупная школа в Тымовском районе получит новый спортзал к 1 сентября
Выбор редакции
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
Вы верите в то, что високосные годы несчастливые?