Участок проспекта Победы в Южно-Сахалинске закроют до конца месяца

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В связи с продолжением строительно-монтажных работ по замене сетей коммуникаций и замене грунта сроки перекрытия участка пр. Победы от западной части перекрестка с ул. Ленина до ул. Крюкова продлены до 22.00 30 июня. График работ скорректирован в связи с погодными условиями,рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Далее, подрядная организация перейдет к следующему этапу работ. 1 по 31 июля проезд будет закрыт на участке от ул. Крюкова до железнодорожного переезда. Отметим, что проезд по ул. Крюкова свободен.

Водителей просят учитывать эту информацию при планировании маршрутов. О возможных изменениях будет сообщено дополнительно.