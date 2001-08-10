Тихоокеанское
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13:29, | Новости общества Сахалина и Курил

Участок проспекта Победы в Южно-Сахалинске закроют до конца месяца

Участок проспекта Победы в Южно-Сахалинске закроют до конца месяца

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В связи с продолжением строительно-монтажных работ по замене сетей коммуникаций и замене грунта сроки перекрытия участка пр. Победы от западной части перекрестка с ул. Ленина до ул. Крюкова продлены до 22.00 30 июня. График работ скорректирован в связи с погодными условиями,рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Далее, подрядная организация перейдет к следующему этапу работ. 1 по  31 июля проезд будет закрыт на участке от ул. Крюкова до железнодорожного переезда.  Отметим, что проезд по ул. Крюкова свободен.

Водителей просят учитывать эту информацию при планировании маршрутов. О возможных изменениях будет сообщено дополнительно.

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