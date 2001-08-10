Южносахалинцев предупреждают о перекрытии участка переулка Солнечного

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В связи с проведением дорожных работ будет закрыт проезд на участке пер. Солнечного от ул. Железнодорожной до ул. Южно-Сахалинской, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Работы будут проводиться с 8.00 до 18.00 26 и 27 июня.

Автовладельцам необходимо учитывать информацию при движении в этом районе города.