Тихоокеанское
информационное агентство
25 Июня 2024
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12:30, | Новости общества Сахалина и Курил

Жителям и гостям Южно-Сахалинска предлагают покупать камбалу по 69 рублей за килограмм

Жителям и гостям Южно-Сахалинска предлагают покупать камбалу по 69 рублей за килограмм

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сегодня, 25 июня, жители и гости областного центра могут приобрести свежую рыбу, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Торговля осуществляется по следующим адресам:

- пр. Мира, 229 (ТЦ, торговые места № 8-10): камбала - 69 руб/кг,

- ул. Емельянова, 31/2: камбала - 69 руб/кг,

- ул.Ленина, 252 Б (торговое место D10): камбала - 69 руб/кг.

Приобрести рыбу можно в рабочее время торговых точек.

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