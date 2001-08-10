Залив Анива в 2025 году очистят от стоков
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
На прямой линии губернатора Валерия Лимаренко прозвучал вопрос о строительстве очистных сооружений в Анивском районе. Работы уже ведутся. В Аниве строят очистные сооружения мощностью 3 тысячи кубических метров, а в Новотроицком – 7 тысяч, рассказали ТИА "Острова" в ргуиональном правительстве.
– Я поставил задачу – в 2025 году сделать залив Анива чистым. Для этого уже построены очистные сооружения в Южно-Сахалинске и селе Троицком. Продолжаются работы по строительству очистных сооружений в Корсакове. Все 100 процентов стоков, в том числе промышленные, должны проходить полную очистку прежде, чем попадут в море, – подчеркнул Валерий Лимаренко, отвечая на вопрос в прямом эфире.
Жители Победино рассказали, что из кранов периодически идет желтая вода. Губернатор адресовал вопрос министру ЖКХ Сахалинской области Наталии Куприной. По ее словам, меры уже предприняты. В ближайшее время начнется разработка проекта, до конца 2026 года должны завершить реконструкцию системы водоснабжения в селе Смирныховского района.
Валерий Лимаренко подчеркнул: все жители Сахалинской области должны быть обеспечены чистой питьевой водой.
В этом году планируется реконструировать системы водоснабжения в селах Правда Холмского района и Онор Смирныховского района. Будет построено 32 километра сетей в Южно-Сахалинске – улучшение качества воды ощутят более 8 тысяч жителей Владимировки.
В 2025 году завершится строительство водозабора «Южный». В Охе в 2027 году будет реконструирован водозабор и установлена станция водоочистки. До 2029 года системы пройдет реконструкция систем водоснабжения в селах Китовое, Виахту, Красногорск, Шебунино, Восход, Тымовское, Первая, Вторая и Третья пади, Дачное, а также реконструкция водозаборов со станциями очистки воды в Томари, Взморье, Соколе, Победино, Бошняково и Смирных.
Экологические вопросы продолжили жители Корсаковского района, которые поинтересовались, будет ли продолжена уборка акватории от затонувших судов. Стало известно, что в этом году должны утилизировать 18 объектов. На заключительном этапе находятся судоподъемные работы у берегов Северо-Курильска, на острове Парамушир, Корсакова и Невельска. Всего в ближайшие годы поднимут 54 затопленных судна, которые мешают судоходству и портят внешний вид побережья островов.
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