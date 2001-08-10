Выпускники сахалинских сельских школ могут подтвердить учётную запись Госуслуг в отделениях Почты России
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
С 20 июня стартовала приёмная кампания в высшие учебные заведения. В Сахалинской области выпускники сельских школ могут зарегистрироваться на Госуслугах, обратившись к оператору почтового отделения. Это позволит абитуриентам подать оригиналы документов на обучение с помощью сервиса "Поступление в вуз онлайн", рассказали ТИА "Острова" в Почте России.
На Госуслугах к сервису «Поступление в вуз онлайн» подключены более 1 070 вузов страны. Здесь собраны подробности приёма на обучение и число мест — достаточно ввести название нужного заведения.
В Сахалинской области подтвердить или восстановить учётную запись на Госуслугах можно в 12 почтовых отделениях. В каждом из них, за исключением с. Троицкое, для клиентов установлен компьютер с доступом к сайтам Госусуслуг, Социального фонда, «Работа.ру».
Почтовые отделения, предоставляющие услугу подтверждения учётной записи Госуслуг:
- 693901, Южно-Сахалинский г.о., с. Березняки, ул. Зеленая, д. 18;
- 694046, Анивский г.о., с. Троицкое, ул. Советская, д. 16;
- 694047, Анивский г.о., с. Новотроицкое, ул. Зеленая, д. 10;
- 694060, Долинский г.о., с. Сокол, ул. Широкая, д. 14;
- 694062, Долинский г.о., с. Быков, ул. Торговая, д. 6;
- 694761, Невельский г.о., с. Шебунино, ул. Дачная, д. 4;
- 694230, Поронайский г.о., с. Леонидово, ул. Поронайская, д. 27;
- 694320, Смирныховский г.о., с. Буюклы, ул. Школьная, д. 42;
- 694360, Смирныховский г.о., с. Победино, ул. Центральная, д. 54;
- 694670, Холмский г.о., с. Чехов, ул. Парковая, д. 25;
- 694630, Холмский г.о., с. Яблочное, ул. Центральная, д. 50В;
- 694650, Холмский г.о., с. Костромское, ул. Огородная, д. 1.
Для отправки документов почтой в вуз абитуриенты могут также выбрать экспресс-отправление EMS или заказное письмо с объявленной ценностью, описью вложения и уведомлением о вручении. Важно учитывать срок доставки почтового отправления и сохранить квитанцию об отправке. В ней указан трек-номер для отслеживания письма на сайте или в мобильном приложении Почты России. Уведомление о доставке письма станет юридическим подтверждением получения документов вузом.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
10:06 Сегодня 16 лучших подъездов июня выбрали на Сахалине и Курилах
10:51 Сегодня Южносахалинцев приглашают на публичные слушания по проектам планировки и межевания территории Дальнего и Старорусского
08:59 Сегодня "Единая Россия" внесла законопроект об индексации пенсий работающим пенсионерам
09:29 Сегодня Сахалинцев приглашают на выставку, посвященную Сербии
15:12 19 Июня До прямой линии губернатора Сахалинской области остается два дня
17:03 21 Июня Стали известны имена всех хедлайнеров юбилейных "Крыльев Сахалина"
14:56 18 Июня В Южно-Сахалинске проходят антинаркотические рейды
14:20 19 Июня На набережной реки Рогатки в Южно-Сахалинске обустраивают амфитеатр
16:27 7 Июня В Сахалинской области появились цифровые карты для рыбаков-любителей
15:35 30 Мая Опубликован план праздничных мероприятий в Южно-Сахалинске на 1 июня
17:33 31 Мая В Амурской области сошел с рельсов грузовой состав
17:54 7 Июня Самая крупная школа в Тымовском районе получит новый спортзал к 1 сентября
Выбор редакции
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
Вы верите в то, что високосные годы несчастливые?