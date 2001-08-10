Выпускники сахалинских сельских школ могут подтвердить учётную запись Госуслуг в отделениях Почты России

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

С 20 июня стартовала приёмная кампания в высшие учебные заведения. В Сахалинской области выпускники сельских школ могут зарегистрироваться на Госуслугах, обратившись к оператору почтового отделения. Это позволит абитуриентам подать оригиналы документов на обучение с помощью сервиса "Поступление в вуз онлайн", рассказали ТИА "Острова" в Почте России.

На Госуслугах к сервису «Поступление в вуз онлайн» подключены более 1 070 вузов страны. Здесь собраны подробности приёма на обучение и число мест — достаточно ввести название нужного заведения.

В Сахалинской области подтвердить или восстановить учётную запись на Госуслугах можно в 12 почтовых отделениях. В каждом из них, за исключением с. Троицкое, для клиентов установлен компьютер с доступом к сайтам Госусуслуг, Социального фонда, «Работа.ру».

Почтовые отделения, предоставляющие услугу подтверждения учётной записи Госуслуг:

- 693901, Южно-Сахалинский г.о., с. Березняки, ул. Зеленая, д. 18;

- 694046, Анивский г.о., с. Троицкое, ул. Советская, д. 16;

- 694047, Анивский г.о., с. Новотроицкое, ул. Зеленая, д. 10;

- 694060, Долинский г.о., с. Сокол, ул. Широкая, д. 14;

- 694062, Долинский г.о., с. Быков, ул. Торговая, д. 6;

- 694761, Невельский г.о., с. Шебунино, ул. Дачная, д. 4;

- 694230, Поронайский г.о., с. Леонидово, ул. Поронайская, д. 27;

- 694320, Смирныховский г.о., с. Буюклы, ул. Школьная, д. 42;

- 694360, Смирныховский г.о., с. Победино, ул. Центральная, д. 54;

- 694670, Холмский г.о., с. Чехов, ул. Парковая, д. 25;

- 694630, Холмский г.о., с. Яблочное, ул. Центральная, д. 50В;

- 694650, Холмский г.о., с. Костромское, ул. Огородная, д. 1.

Для отправки документов почтой в вуз абитуриенты могут также выбрать экспресс-отправление EMS или заказное письмо с объявленной ценностью, описью вложения и уведомлением о вручении. Важно учитывать срок доставки почтового отправления и сохранить квитанцию об отправке. В ней указан трек-номер для отслеживания письма на сайте или в мобильном приложении Почты России. Уведомление о доставке письма станет юридическим подтверждением получения документов вузом.