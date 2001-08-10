Южносахалинцев приглашают на публичные слушания по проектам планировки и межевания территории Дальнего и Старорусского

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Департамент архитектуры и градостроительства Южно-Сахалинска информирует, что в рамках муниципальных контрактов разработаны проекты планировки и проекты межевания территории сел Дальнее и Старорусское, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Цель разработки проектов:

- размещение новых объектов: в селе Дальнее: 2 объекта спортивного назначения, в том числе умная спортивная площадка, детский сад на 210 мест, котельная, 2 малоэтажных жилых дома. В селе Старорусское - детский сад на 100 мест, школа на 170 мест, объект спортивного назначения, объект бытового обслуживания;

- установление зон планируемого размещения объектов жилой застройки в соответствии с видом застройки (малоэтажная, индивидуальная);

- образование земельных участков под улично-дорожную сетьи объекты инженерной инфраструктуры;

- образование земельных участков под жилые дома с максимальной возможностью учета их фактического использования.

На территорию села Старорусское до настоящего времени документация по планировке территории отсутствовала.

В целях соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства назначены публичные слушания по вышеуказанной документации по планировке территории:

- по проекту планировки и проекту межевания территории села Дальнее на 26 июня с 18.00 до 20.00 по адресу: Южно-Сахалинск, ул.1-я Московская, 4 (Дальненский дом культуры);

- по проекту планировки и проекту межевания территории села Старорусское на 27 июня с 18.00 до 20.00 по адресу: Южно-Сахалинск, ул. Центральная, 12 (Старорусский дом культуры).

Дополнительно сообщаем, что предложения и замечания, касающиеся проектов, участники публичных слушаний вправе подавать в письменной форме в адрес организатора публичных слушаний до 28 июня (включительно), в рабочие дни с 10.00 до 17.00 в департамент архитектуры и градостроительства города по адресу: Южно-Сахалинск, ул. Карла Маркса, 32 кабинет № 210.