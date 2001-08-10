Губернатор жестко раскритиковал работу по поиску свалок и потребовал устранить недоработки чиновников
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Губернатор Валерий Лимаренко раскритиковал работу министерства ЖКХ за некачественную работу по поиску несанкционированных свалок в области. На рабочем совещании глава островного региона потребовал срочного исправления ситуации, рассказали ТИА "Острова" в региональном правительстве.
- Необходимо вовремя выявлять свалки и быстро их убирать. Решить эту проблему мы пообещали людям 5 лет назад. Была проведена большая уборка, ликвидированы тысячи свалок, но работа по выявлению новых ведется недостаточно качественно. Нельзя сказать, что у нас грязно, но такое равнодушное отношение к делу может к этому привести. Почему вы не запустили беспилотники раньше? Когда не было ни снега, ни зелени. Сейчас вы что увидите за деревьями? Я настаиваю на том, чтобы провели служебное расследование и наказали тех людей, которые ленились делать свою работу, - отметил Валерий Лимаренко.
Во время доклада региональный министр ЖКХ Наталия Куприна отметила, что всего в области выявили 378 несанкционированных свалок, ликвидировали 268, в работе осталось еще 110. Однако в ряде муниципалитетов еще не проводилась работа по их поиску.
- Не может быть такого, чтобы в этих районах не было ни одной свалки, поэтому сейчас региональный оператор самостоятельно будет выявлять несанкционированные свалки и оперативно их ликвидировать. У него задача – до 1 июля с помощью дронов полностью облететь Сахалин, - добавила Наталия Куприна.
Губернатор поставил задачу в ближайшие сроки ликвидировать все незаконные места скопления мусора.
Напомним, в регионе работает портал «Сахалин.онлайн», где информацию о залежах мусора может разместить любой желающий. Для этого на портале необходимо разместить фотографии и координаты. Специалисты занесут их в географическую систему, это позволяет контролировать уборку отходов.
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