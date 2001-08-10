16 лучших подъездов июня выбрали на Сахалине и Курилах

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Итоги третьего месяца конкурса «Подъезд образцового содержания» подвели в островном регионе. Онлайн-голосование проходило в приложении Острова.65. Всего в этот раз в конкурсе приняли участие 12 муниципальных образований, которые представили почти 30 заявок. Так, по итогам отбора лучшими признали 16 подъездов в районах области, рассказали ТИА "Острова" в региональном правительстве.

– Конкурс направлен на развитие инициативы жителей в улучшении содержания и благоустройства своих подъездов, создания более комфортных условий проживания. Отрадно, что он находит отклик у жителей островного региона. В течение двух лет по поручению губернатора островного региона Валерия Лимаренко, мы приведем в порядок около семи тысяч нуждающихся в ремонте подъездов. Большая часть из них уже сделана. Задача жителей – поддерживать порядок после ремонта и делать место общего пользования более уютным и комфортным, – рассказала министр жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области Наталия Куприна.

В этот раз лидером по числу поданных заявок стал Поронайский район – подано четыре заявки. В Томаринском районе среди претендентов на звание «Подъезд образцового содержания» в этом месяце подъезд № 2 по улице Набережной, 25а в селе Красногорск, а также подъезд № 3 по улице Юбилейной, 7 и № 2 по улице Ломоносова, 9 в Томари.

В Александровск-Сахалинском для участия в очередном муниципальном этапе конкурса заявки поступили от управляющих компаний района ООО «Александровская строительная компания» – подъезд № 2 по улице Цапко, 5 и ООО «Ресурс-Плюс – подъезд № 3 по улице Советской, 32. От Смирныховского городского округа участие приняли два подъезда – по улице 8 марта, 31 и Чехова, 17.

– Благодаря поддержке со стороны областного бюджета, мы смогли в короткие сроки привести наш подъезд в порядок. Мы получили финансирование и сделали ремонт, реализовали все наши идеи по благоустройству. Сейчас у нас очень красивый подъезд – светлый, чистый, стены украшены рисунками цветов. Вместе с другими жильцами стараемся поддерживать порядок, чтобы здесь было комфортно и удобно, – поделилась жительница Смирных Тамара Левченко.

По итогам онлайн-голосования были определены подъезды-победители, набравшие наибольшее количество голосов, расположенные по следующим адресам:

- Невельск, ул. Горького, 7, подъезд 4;

- Невельск, ул. Яна Фабрициуса, 65, подъезд 3;

- Томаринский район, с. Красногорск, ул. Набережная, 25А, подъезд 2;

- Тымовский район, с. Кировское, ул. Почтовая, 7А, подъезд 2;Холмск, ул. Молодежная, д. 21, подъезд 3;

- Александровск-Сахалинский, ул.Цапко, 5подъезд 2;

- Долинский район, с. Быков, ул. Горняцкая, 14, подъезд 3;

- Ноглики, ул. Лесная, 6А;

- Ноглики, ул. Депутатская, 6, подъезд 3;

- Ноглики, ул. Комсомольская, 39;

- Смирных, ул. Чехова, 17, подъезд 2;

- Корсаков, 2-ой микрорайон, 2, подъезд 3;

- Поронайск, ул. Шмакова, 21, подъезд 3;

- Северо-Курильск, ул. Шутова, 21, подъезд 1;

- Северо-Курильск, ул. Шутова, 21, подъезд 2;

Углегорск, ул. Баранова, 5.

В декабре все победители ежемесячных муниципальных конкурсов выйдут на региональный конкурс. Подъезды образцового содержания поборются в четырех номинациях: «Самый уютный подъезд», «Самый зеленый подъезд», «Самый технологичный подъезд» и «Самый креативный подъезд». В каждой определят три призовых местах. На областном конкурсе участников будет оценивать экспертная комиссия. Они будут учитывать различные критерии, как технические, так и эстетические.

Напомним, губернатор Валерий Лимаренко поставил задачу привести в порядок все нуждающиеся в ремонте подъезды на Сахалине и Курилах в течение двух лет. В прошлом году удалось отремонтировать большую часть таких объектов – это свыше 4 тысяч. В текущем году предстоит привести в порядок еще 3 тысячи мест общего пользования. Работы ведутся в рамках губернаторской программы «Забота. Защита. Уважение» и партийного проекта «Единой России» «Наш двор. Наш подъезд».

Кроме того, любая управляющая компания может получить субсидию на возмещение 50 процентов затрат на ремонт общественных помещений. Окончательное решение о предстоящих работах принимается на общем собрании собственников или по предложениям совета дома.