"Единая Россия" внесла законопроект об индексации пенсий работающим пенсионерам

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Законопроект будет рассмотрен Госдумой на следующей неделе.

«Закон позволит улучшить благосостояние почти 8 миллионов человек. Работающие пенсионеры вносят вклад в общее дело – нашу Победу. Являясь наставниками молодёжи, они обеспечивают преемственность поколений», – сказал руководитель фракции «Единой России» в Госдуме Владимир Васильев.

Планируется, что пенсии начнут индексировать с 1 февраля 2025 года.

Напомним, на пленарном заседании ПМЭФ Владимир Путин поручил «Единой России» вместе с правительством подготовить законопроект об индексации пенсий работающим пенсионерам и принять его в весеннюю сессию.

«Законопроект об индексации пенсий работающим пенсионерам, внесенный фракцией партии «Единая Россия» в Госдуме, долгожданная мера для этой категории граждан в нашей стране. Я как, работающий пенсионер, поддерживаю данный законопроект. Целых 8 долгих лет не происходило индикации пенсий. Конечно, многие работающие пенсионеры применяли за это время «тактику увольнения», чтобы получить положенную индексацию. Но, способ сей, не всем подходил, был довольно рискованным, да и многие пенсионеры, в силу своего личного менталитета, этим способом не пользовались. После принятия законопроекта пенсии будут повышаться и тем, кто продолжает работать, это будет действительно достойно и справедливо.

В этот трудный период для нашей страны - самое главное, поддержать людей и обеспечить самую социальную справедливость», - поделилась депутат городской думы города Южно-Сахалинска, Координатор федерального партийного проекта «Старшее поколение» в Сахалинской области Елена Столярова.