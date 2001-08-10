"Единая Россия" внесла законопроект об индексации пенсий работающим пенсионерам
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Законопроект будет рассмотрен Госдумой на следующей неделе.
«Закон позволит улучшить благосостояние почти 8 миллионов человек. Работающие пенсионеры вносят вклад в общее дело – нашу Победу. Являясь наставниками молодёжи, они обеспечивают преемственность поколений», – сказал руководитель фракции «Единой России» в Госдуме Владимир Васильев.
Планируется, что пенсии начнут индексировать с 1 февраля 2025 года.
Напомним, на пленарном заседании ПМЭФ Владимир Путин поручил «Единой России» вместе с правительством подготовить законопроект об индексации пенсий работающим пенсионерам и принять его в весеннюю сессию.
«Законопроект об индексации пенсий работающим пенсионерам, внесенный фракцией партии «Единая Россия» в Госдуме, долгожданная мера для этой категории граждан в нашей стране. Я как, работающий пенсионер, поддерживаю данный законопроект. Целых 8 долгих лет не происходило индикации пенсий. Конечно, многие работающие пенсионеры применяли за это время «тактику увольнения», чтобы получить положенную индексацию. Но, способ сей, не всем подходил, был довольно рискованным, да и многие пенсионеры, в силу своего личного менталитета, этим способом не пользовались. После принятия законопроекта пенсии будут повышаться и тем, кто продолжает работать, это будет действительно достойно и справедливо.
В этот трудный период для нашей страны - самое главное, поддержать людей и обеспечить самую социальную справедливость», - поделилась депутат городской думы города Южно-Сахалинска, Координатор федерального партийного проекта «Старшее поколение» в Сахалинской области Елена Столярова.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
10:06 Сегодня 16 лучших подъездов июня выбрали на Сахалине и Курилах
10:51 Сегодня Южносахалинцев приглашают на публичные слушания по проектам планировки и межевания территории Дальнего и Старорусского
08:59 Сегодня "Единая Россия" внесла законопроект об индексации пенсий работающим пенсионерам
09:29 Сегодня Сахалинцев приглашают на выставку, посвященную Сербии
15:12 19 Июня До прямой линии губернатора Сахалинской области остается два дня
17:03 21 Июня Стали известны имена всех хедлайнеров юбилейных "Крыльев Сахалина"
14:56 18 Июня В Южно-Сахалинске проходят антинаркотические рейды
14:20 19 Июня На набережной реки Рогатки в Южно-Сахалинске обустраивают амфитеатр
16:27 7 Июня В Сахалинской области появились цифровые карты для рыбаков-любителей
15:35 30 Мая Опубликован план праздничных мероприятий в Южно-Сахалинске на 1 июня
17:33 31 Мая В Амурской области сошел с рельсов грузовой состав
17:54 7 Июня Самая крупная школа в Тымовском районе получит новый спортзал к 1 сентября
Выбор редакции
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
Вы верите в то, что високосные годы несчастливые?