В Южно-Сахалинске почти половина запланированных подъездов уже приведены в порядок
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Работы ведутся как за счет субсидий из областного и муниципального бюджетов, так и средств управляющих компаний. Всего в этом году в областном центре планируется обновить около 1 000 подъездов многоквартирных домов, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
К примеру, сейчас сотрудники УК «ЖЭУ-2» ведут работы в двух подъездах дома № 61 по ул. Пограничной. В рамках косметического ремонта здесь они заменят почтовые ящики, информационные доски, разрушенные цементные стяжки пола, приведут в порядок стены и перила.
- С жителями взаимодействуем плотно - обязательно стараемся перед тем, как зайти с работами, сделать опрос, учитывая, что есть аллергики, пожилые люди. Стараемся согласовывать все моменты и выполнять работы в кратчайшие сроки, - отметил главный инженер управляющей компании «ЖЭУ-2» Виктор Ищенко.
По другому адресу, в подъездах дома 41а по ул. Емельянова, текущий ремонт уже завершен. В числе работ, как и везде - выравнивание, оштукатуривание стен, покраска перил, замена почтовых ящиков и др.
Директор управляющей компании «ЖЭУ-8» Евгений Тарасов, в чьем ведении находится дом, рассказал, что сейчас ремонты также проходят в подъездах домов по адресам: Емельянова, 39, 41А, Пуркаева, 106А, пр. Мира, 280.
- Уже есть планы провести работы еще в 10 домах. Наши жители всегда активно подключаются, если испытывают неудобства, говорят, но по результатам всех проведенных работ - благодарны и даже пишут нам. Многие потом наводят свой уют, выставляют цветы и ухаживают за ними, - поделился Евгений Тарасов.
Всего в этом году в городе до 1 сентября планируется выполнить ремонт в тысяче подъездов, на сегодняшний день работы выполнены в 452 из них. Работы стартовали в начале весны.
- В первую очередь мы опросили управляющие организации, какая есть потребность по ремонту, сколько нужно средств, в каких домах, каких подъездах. Кроме того, заявки поступают по горячей линии ЖКХ, часть из них передается нам. Также берем в работу адресные заявки горожан, - комментирует заместитель директора департамента городского хозяйства администрации Южно-Сахалинска Елена Литейкина.
Напомним, дополнительные возможности по ремонту подъездов предусматривает проект «Наш двор. Наш подъезд», инициированный губернатором Сахалинской области Валерием Лимаренко в рамках программы «Забота. Защита. Уважение» и поддержанный мэром города Сергеем Надсадиным. Задача инициативы - создать комфортную обстановку в отремонтированных подъездах. В прошлом году в областной столице были отремонтированы более 2 тыс. подъездов многоквартирных домов.
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