Цветочный маяк и декоративная мельница украсили территорию лицея №2 в Южно-Сахалинске

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

У образовательного учреждения в последние годы постепенно ведется обустройство лицейской аллеи. В работы по озеленению вовлечены коллектив учебного заведения, ученики и их родители, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

- На территории лицея у нас уже высажено достаточно много растений. Это разнообразные цветы, кустарники, деревья. Большую поддержку нам оказывают родители учеников - помогают с саженцами, - рассказала заместитель директора по воспитательной работе лицея №2 Ольга Меньшикова. - С лицейской аллеей у нас связана добрая традиция. Наши выпускники, покидая родные стены, в благодарность школе, учителям и на память будущим поколениям высаживают декоративные и плодовые деревья. Есть у образовательного учреждения и социальные партнеры. Они помогли украсить пришкольную территорию маленькими кедрами. Мы заботимся о них, чтобы уже через несколько лет они стали полноценными крупными хвойными деревьями.

- С удовольствием принимаю участие в благоустройстве территории. Сегодня мы занимаемся оформлением тематических клумб: мельницы — её украсят белая виола и петунии разных цветов, маяка — одного из символов Сахалина. Также планируем выполнить цветочную композицию с солнышком и его лучами, - поделилась гардеробщица лицея №2 Любовь Иванова.

- Мне нравится здесь прогуливаться на переменах — красивые цветы, цветущие деревья. Из тематических клумб отдаю предпочтение маяку. Он выделяется среди других цветочных композиций, - отметил ученик лицея №2 Михаил Кашенко.

Работа по благоустройству лицейской аллеи будет продолжена. На данный момент территорию образовательного учреждения украшают ирисы, хосты, астильбы, гейхеры, лобелии, петунии, виолы и другие растения.

Благоустройство Южно-Сахалинска — один из приоритетов в работе администрации и мэра Сергея Надсадина. Ежегодно детские сады, школы и другие учреждения присоединяются к озеленению города, украшают свои территории яркой палитрой цветов. Многие коллективы творчески подходят к этому процессу. Для создания уютной атмосферы используют приемы ландшафтного дизайна и делают акцент на архитектурной подсветке.