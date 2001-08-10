Аэровокзал "Южно-Сахалинск" начнет обслуживать дополнительные рейсы в Благовещенск
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
29 июня главная воздушная гавань региона примет на обслуживание новый в этом сезоне рейс авиакомпании «Якутия» из Благовещенска. Выполнять перелёты по этому маршруту авиаперевозчик будет каждую субботу совместно с авиакомпанией "Аврора", рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе аэровокзала.
Согласно обновлённому лётному расписанию, воздушное судно из столицы Амурской области будет прибывать в Южно-Сахалинск в 12:05. Отправление назад запланировано на 13:05. Обеспечивать связь между регионами-дальневосточниками авиакомпания будет отечественными бортами – Sukhoi Superjet-100. Их общая пассажировместимость – 103 человека.
Аэровокзал «Южно-Сахалинск» будет обслуживать самолёты на этой линии, используя современные разработки. В том числе, телескопические трапы с функцией электрической зарядки, амбулаторные лифты, пятиуровневую систему обработки багажа. Регистрацию пассажиров согласно технологическому графику будут открывать за два часа до вылета. Завершать – за 40 минут.
«Аэровокзал «Южно-Сахалинск» обслуживает рейсы на Благовещенск круглый год. Летом, в связи со стартом туристического сезона популярность этого направления растёт. Благодаря новому рейсу мы легко закроем спрос наших пассажиров на перелёты по этому маршруту. С конца июня наша воздушная гавань будет обслуживать рейсы на Благовещенск 4 раза в неделю», - отметил генеральный директор АО «Аэровокзал Южно-Сахалинск» Руслан Степанец.
До конца лета авиакомпании будут выполнять перелёты из Южно-Сахалинска в Благовещенск по вторникам, средам, пятницам и субботам. Напомним, в связи с высоким сезоном расписание аэровокзала областного центра пополнилось рейсами на Москву, Санкт-Петербург, Иркутск, Екатеринбург, Владивосток и Хабаровск. Маршруты по направлениям внутри региона также были усилены.
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