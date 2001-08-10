Самый большой спорткомплекс в Александровске-Сахалинском сдадут в этом году
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Современный крытый спортивный комплекс в Александровске-Сахалинском уже находится на стадии фасадных работ. Появление такого объекта позволит юным и взрослым сахалинцам заниматься мини-футболом, баскетболом, волейболом, единоборствами. Он сможет принимать более 200 человек в сутки, рассказали ТИА "Острова" в региональном правительстве.
С появлением нового спортивного комплекса воспитанникам спортивной школы имени В.С. Ощепкова не придется ютиться в школьном спортивном зале. Они получат возможность заниматься спортом в современных, оборудованных всем необходимым залах. Такие же возможности появятся и у всех александровцев, желающих заниматься спортом как на профессиональном, так и на любительском уровне.
– Новый ФОК станет спортивным ядром для целого района. В городе появится больше возможностей для занятий физической культурой и спортом. Словами невозможно описать, насколько важно его появление для всех жителей, которые смогут заниматься физической культурой и спортом круглый год. Убежден, что спортивный комплекс поможет нам вырастить новых чемпионов, и надеюсь, что работы по его строительству в скором времени подойдут к финишной прямой, – поделился заместитель директора спортшколы имени Ощепкова Андрей Мантуленко.
Двухэтажный физкультурно-оздоровительный комплекс состоит из трех блоков. Первый и второй – предусмотрены как административно-бытовой корпус с малым универсальным спортивным залом на втором этаже. В третьем блоке разместят большой универсальный спортзал с трибунами для игровых видов спорта – мини-футбола, баскетбола, волейбола. Также в нем расположатся зал единоборств и тренажерный зал, тренерские комнаты, раздевалки и душевые.
Ранее, во время рабочей поездки в район, губернатор Валерий Лимаренко поручил муниципальной администрации и министерствам строительства и спорта держать объект на особом контроле и сдать в эксплуатацию до конца 2024 года.
– Мы понимаем важность этого спортивного комплекса для жителей Александровск-Сахалинского и строго следим за ходом работ. Были сложности с предыдущим подрядчиком, контракт с ним расторгли, теперь все идет в графике. Мы приложим все усилия, чтобы выполнить поручение губернатора и сдать спорткомплекс в декабре, – прокомментировал министр строительства Сахалинской области Алексей Колеватых.
Сейчас строители завершают демонтаж оставшихся от предыдущего подрядчика фасада и сэндвич-панелей, так как те пришли в негодность. Следующим шагом станет монтаж новых материалов и систем – инженерных сетей, фасада, перегородок и вентиляции.
– Демонтаж старого фасада завершен уже более чем на 80 процентов, как и демонтаж сэндвич-панелей. Есть сложности в демонтаже последних из-за установки спецтехники, действуем предельно аккуратно. Уверен, что объект сдадим в срок, – рассказал руководитель ООО «Тенза» Алексей Тен.
Отметим, в 2024 году планируется завершить возведение еще нескольких спортобъектов. Так, до конца года в Южно-Сахалинске сдадут легкоатлетический манеж на 400 мест с трибунами для зрителей и центр водных видов спорта с двумя бассейнами и трибунами на 1000 зрителей. Также завершат преобразование бывшей средней общеобразовательной школы во многофункциональный учебно-спортивный центр на 150 мест. В Троицком Анивского района откроется каркасный универсальный спортивный комплекс на 57 человек в смену, а в Макарове завершат строительство ледовой арены.
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