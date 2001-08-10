Южносахалинцам напоминают о программе долгосрочных сбережений

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Министерство финансов РФ напоминает, что с 2024 года в России стартовала программа долгосрочных сбережений (ПДС). Это сберегательный продукт, который позволит получать гражданам дополнительный доход в будущем или создать «подушку безопасности» на любые цели, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Участие в программе добровольное. Воспользоваться ПДС могут граждане любого возраста с момента наступления совершеннолетия. Кроме того, договор долгосрочных сбережений можно заключить в пользу своего ребенка или любого другого лица, независимо от его возраста.

Операторами программы, которые обеспечивают сохранность и доходность сбережений и осуществляют выплаты этих сбережений, являются негосударственные пенсионные фонды. Формировать сбережения человек может самостоятельно за счет взносов из личных средств, а также за счет ранее созданных пенсионных накоплений. Направить свои средства с пенсионного счета на счет по договору долгосрочных сбережений возможно через подачу заявления в НПФ. Список НПФ, которые подключились к программе, можно найти на сайте Ассоциации негосударственных пенсионных фондов.

Новый механизм предусматривает различные стимулирующие меры для участников программы, в том числе дополнительное софинансирование со стороны государства до 36 тыс. руб. в год. Кроме того, участники системы смогут оформить ежегодный налоговый вычет до 52 тыс. руб. при уплате взносов до 400 тыс. руб. в год.

Сбережения могут быть использованы как дополнительный доход после 15 лет участия в программе или при достижении возраста 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин. Средства можно забрать в любой момент, но досрочно без потери дохода вывести деньги возможно в случае наступления особых жизненных ситуаций —для дорогостоящего лечения или на образование детей.

Средства граждан по программе наследуются в полном объеме за вычетом выплаченных средств (за исключением случая, если участнику программы назначена пожизненная периодическая выплата).

Подробнее с условиями программы можно ознакомиться на сайте «Мои финансы».