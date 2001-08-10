Строительство "Дальневосточного квартала" в Корсакове начнется летом текущего года
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В ходе прямой линии губернатора Валерия Лимаренко прозвучали десятки вопросов, которые волнуют жителей Сахалина и Курил. Одной из тем разговора стало строительство арендного жилья и новых домов в рамках программы ликвидации и расселения аварийного жилфонда. Как стало известно, реализация «Дальневосточного квартала» в Корсакове начнется уже летом текущего года, рассказали ТИА "Острова" в региональном правительстве.
- Мы активно строим новые дома. Ежегодно вводим по 500 тысяч квадратных метров нового жилья. У нас действует целый ряд программ, которые помогают островитянам улучшать жилищные условия разными методами – это и Дальневосточная ипотека, и Сахалинская ипотека, и множество других льготных программ. Возведение жилых корпусов в «Дальневосточном квартале» в Корсакове начнется летом этого года. Это большой проект, который мы готовили исходя из перспектив развития Корсаковского района и создания там новой промышленной зоны. Есть большие планы по газохимии, рыбопереработке, развитию логистики и других отраслей. И их удастся реализовать, ведь Президент поддержал инициативу о модернизации Корсаковского порта, - рассказал губернатор Валерий Лимаренко.
По проекту компания «Самолет» возведет свыше 460 квадратных метров жилья. В рамках первой очереди здесь появятся четыре дома высотой от 9 до 18 этажей, всего более 360 квартир. Помимо современных и комфортных домов на территории также появятся 6 детских садов, две среднеобразовательные школы, торговые площади, 10 многоуровневых парковок, спортивные и игровые площадки, зоны для прогулок и отдыха.
Помимо группы «Самолет», на юге областного центра застройку ведет компания «Пик». Здесь также предусмотрено арендное жилье, появятся парковая зона, парковка, школа на 1800 мест и три детских сада по 290 мест в каждом.
Жители Долинского района также поинтересовались планами по строительству арендного жилья в муниципалитете. Как стало известно, совместно с Дом.РФ сейчас прорабатывается вопрос по приобретению 80 квартир под аренду. Их сдадут уже в 2025 году. Отметим, всего в области строится 1300 арендных квартир. В планах расширить фонд еще на 500 квартир.
Кроме того, сахалинцы поинтересовались темпами расселения аварийного жилья. На данный момент в регионе продолжается второй этап программы ликвидации старого фонда, его планируют завершить до конца 2026 года. Уже сейчас совместно с федеральным правительством региональные власти формируют третий этап программы, который начнется в 2027 году. В него планируют включить многоквартирные дома, признанные аварийными после 1 января 2022 года. В рамках программы расселения аварийного жилищного фонда федеральный центр на условиях софинансирования предоставляет регионам целевые денежные средства. Так, всего на решение проблемы аварийного жилья губернатору Валерию Лимаренко удалось привлечь в регион дополнительно почти 20 млрд рублей из федерального бюджета.
Напомним, в Сахалинской области действуют льготные ипотеки: Дальневосточная ипотека, Семейная ипотека, ипотека с государственной поддержкой 2020, сельская ипотека, IT ипотека. Всего за время действия льготных программ в Сахалинской области выдано более 9,5 тысяч кредитов.
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