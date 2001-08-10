Из-за непогоды вновь скорректировано время проведения дорожных работ на улице Горького в Южно-Сахалинске

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Фрезерование верхнего слоя асфальтобетонного покрытия участка ул. Горького от ул. Тихоокеанской до Компроспекта перенесено на 25 и 26 июня. Во вторник и среду работы будут производиться с 10.00 по 20.00, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Работать дорожники будут по полосам. Объезд возможен по ул. Комсомольской.