Тихоокеанское
информационное агентство
24 Июня 2024
Сейчас 23:48
87,96|94,26|66,91
38-летнего сахалинца обвиняют в изнасиловании 20-летней сожительницы
11:54, | Новости общества Сахалина и Курил

Из-за непогоды вновь скорректировано время проведения дорожных работ на улице Горького в Южно-Сахалинске

Из-за непогоды вновь скорректировано время проведения дорожных работ на улице Горького в Южно-Сахалинске

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Фрезерование верхнего слоя асфальтобетонного покрытия участка ул. Горького от ул. Тихоокеанской до Компроспекта перенесено на 25 и 26 июня. Во вторник и среду работы будут производиться с 10.00 по 20.00, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Работать дорожники будут по полосам. Объезд возможен по ул. Комсомольской.

Комментарии - 0

Авторизоваться

Еще материалы в рубрике:

Новости общества Сахалина и Курил

    Это читают

    Выбор редакции

    Мои острова - моё будущее

    Аналитика

    Опрос

    Вы верите в то, что високосные годы несчастливые?