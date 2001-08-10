Тихоокеанское
информационное агентство
24 Июня 2024
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11:21, | Новости общества Сахалина и Курил

Сахалинцев приглашают на встречу со знатоком Тибета из Китая

Сахалинцев приглашают на встречу со знатоком Тибета из Китая

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Встреча с тибетологом Ринченом Дондупом 26 июня пройдет в главной библиотеке Сахалина в рамках клуба любителей китайского языка "Нихао Ханьюу". Начало в 18.00, рассказали ТИА "Острова" в СахОУНБ.

Гость из Китая расскажет о загадочном уголке планеты – Тибете,  познакомит с его достопримечательностями, культурными традициями и историей, тибетской медициной, а также подскажет, что важно знать путешественникам, планирующим посетить это таинственный уголок нашей планеты. Кроме прочего, все желающие смогут ознакомиться с литературой по теме, которая будет представлена на выставке.

Встреча пройдет в Информационном центре международного сотрудничества (2-й этаж СахОУНБ).Дополнительная информация по телефону +7(4242)45-25-47.

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