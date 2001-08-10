Больше 28 тысяч детей на Сахалине и Курилах посетят летние оздоровительные лагеря в 2024 году
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В Сахалинской области проходит летняя оздоровительная кампания. О детском лагерном отдыхе доложила министр образования Анастасия Киктева в ходе заседания регионального правительства. Всего в этом году кампания охватит 28 386 детей, что превышает показатели прошлого года на 1,3 тысячи человек. Отдых организован как на территории островного региона, так и за его пределами, рассказали ТИА "Острова" в региональном правительстве.
- Мы уделяем немало внимания воспитанию и досугу наших детей. Детские оздоровительные лагеря должны функционировать во всех районах области. Важно, чтобы на время летних каникул родители могли доверить своих детей вожатым, которые организуют развлекательную, образовательную и культурную программы на протяжении всей кампании. Особое внимание прошу уделить патриотическому воспитанию и тематическим сменам, – отметил губернатор Валерий Лимаренко.
Как доложила министр Анастасия Киктева, всего в 2024 году в оздоровительных лагерях отдохнут более 32 тысяч учащихся Сахалина и Курил. На сегодняшний день в области работают 364 лагеря, в которые уже отправились свыше 15 тысяч школьников.
Помимо отдыха на территории Сахалинской области, региональное министерство также организовало детский отдых в других регионах страны. Юные островитяне принимают участие в профильных сменах всероссийских и международных детских центров «Океан», «Орленок», «Смена», «Артек», «Алые паруса». С начала отдыха там уже отдохнули 228 детей.
- На сегодняшний день уже завершилась первая смена в рамках летней оздоровительной кампании и стартовала вторая, где задействованы как загородные лагеря, так и пришкольные площадки. Для организации детского отдыха за пределами Сахалинской области в этом году Министерство просвещения РФ выделило островному региону 329 путевок. Тем не менее мы проводим большую работу по получению дополнительных мест, уже получили еще 35 квот, – рассказала Анастасия Киктева.
Ко всему прочему, с декабря 2023 года по июнь 2024 года 250 школьников из 15 районов Сахалинской области посетили Международную выставку-форум «Россия» на ВДНХ в Москве. К участию пригласили победителей олимпиад, творческих конкурсов, активистов и отличников, детей участников СВО, а также тех, кто остались без попечения родителей. В рамках посещения выставки в Москве для детей организованы обзорные экскурсии по городу и культурно-развлекательная программа.
Для организации безопасного и комфортного отдыха и оздоровления в загородных и пришкольных лагерях организованы опросы для детей и родителей на обновленном сервисе «Образование.Развитие.Успех».
Отметим, министерство социальной защиты Сахалинской области предоставляет родителям и другим законным представителям компенсацию за самостоятельную покупку путевок в детские лагеря. Также до начала летней кампании региональное министерство образования провело индексацию данной меры поддержки с 57 до 84 тысяч рублей. Кроме того, в этом году введен эксперимент по возмещению расходов с использованием социального счета. К 1 июня авансы выдали за 320 путевок на общую сумму – 22,9 млн рублей.
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