10:22, | Новости общества Сахалина и Курил
Бесплатную юридическую помощь окажут сахалинцам в областной научной библиотеке
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Проконсультироваться у юристов по вопросам гражданского, трудового и семейного права приглашает всех желающих Сахалинская областная универсальная научная библиотека. Консультации пройдут 28 июня с 14.00 до 17.00 в рамках Всероссийского дня оказания бесплатной юридической помощи, рассказали ТИА "Острова" в СахОУНБ.
Экспертами выступят представители регионального отделения «Ассоциации юристов России».Консультации пройдут в Региональном центре Президентской библиотеки имени Б.Н. Ельцина (3-й этаж СахОУНБ).
Дополнительная информация и справки по телефону +7 (4242) 45-25-22.
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Новости общества Сахалина и Курил
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