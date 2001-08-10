Тихоокеанское
информационное агентство
24 Июня 2024
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38-летнего сахалинца обвиняют в изнасиловании 20-летней сожительницы
10:22, | Новости общества Сахалина и Курил

Бесплатную юридическую помощь окажут сахалинцам в областной научной библиотеке

Бесплатную юридическую помощь окажут сахалинцам в областной научной библиотеке

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Проконсультироваться у юристов по вопросам гражданского, трудового и семейного права приглашает всех желающих Сахалинская областная универсальная научная библиотека. Консультации пройдут 28 июня с 14.00 до 17.00 в рамках Всероссийского дня оказания бесплатной юридической помощи, рассказали ТИА "Острова" в СахОУНБ.

Экспертами выступят представители регионального отделения «Ассоциации юристов России».Консультации пройдут в Региональном центре Президентской библиотеки имени Б.Н. Ельцина (3-й этаж СахОУНБ).

Дополнительная информация и справки по телефону +7 (4242) 45-25-22.

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