С начала года сахалинские родители детей с инвалидностью воспользовались 3036 дополнительными выходными днями для ухода за детьми

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В 2024 году Отделение Социального фонда России по Сахалинской области оплатило работающим родителям детей с инвалидностью 3 036 дополнительных выходных дней на общую сумму 19 миллионов 856 тысяч рублей, рассказали ТИА "Острова" в региональном социальном фонде.

Четыре дополнительных выходных дня по уходу в календарном месяце может использовать работающий родитель, а также опекун или попечитель ребенка с инвалидностью. Оплата таких дней осуществляется работодателем в размере среднего заработка, а затем Отделение СФР по Сахалинской области компенсирует необходимую сумму работодателю.

«Дополнительные выходные дни можно взять подряд или в разные даты в течение месяца. Также их можно ‟накапливать” и использовать до 24 дней подряд один раз за календарный год. В этом случае нужно согласовать с работодателем график получения такого отпуска», — пояснила управляющий Отделением СФР по Сахалинской области Марина Аглиулина.

Воспользоваться такими днями может один из работающих родителей независимо от того, трудоустроен другой родитель или нет. Например, если мама не работает или находится в отпуске по уходу за ребенком, то папа может взять четыре дополнительных оплачиваемых выходных в месяц. Если оба родителя работают, то выходные дни по уходу за ребенком с инвалидностью могут быть разделены между родителями по их усмотрению. Например, мама может взять два выходных за месяц, а другие два дня в том же месяце может использовать папа.

Консультацию специалистов граждане могут получить в едином контакт-центре Социального фонда России по номеру телефона — 8-800-100-00-01 (звонок бесплатный). График работы операторов: федеральная линия работает круглосуточно без выходных, региональная — с понедельника по пятницу с 9 до 17 часов.