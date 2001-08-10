На Камчатке утка

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Петропавловске-Камчатском специалисты спасли выводок утят. 7 малышей оказались во дворе частного дома на улице Мишенной, 80. Птенцы забились под автомобиль, а их пернатая мама, увидев людей, испугалась и поспешила улететь. Больше к этому месту птица не возвращалась. К участию в «спасательной операции» были привлечены сотрудники Службы по охране животного мира, сообщает ТК «41 Регион».

«Дело в том, что утки гнездуются на сопках, а когда их птенцы подрастают и начинают активно передвигаться, птицы ведут их к водоемам. В этом случае - к Култучному озеру. Но по каким-то причинам мать с выводком забрела во двор», - рассказал Директор Службы по охране животного мира и государственных природных заказников Камчатского края Виктор Фуряев.

Для вызволения утят из беды на место был направлен государственный инспектор. Приехав на Мишенную, он обнаружил забившихся под машину птенцов и отловил их, посадив в картонную коробку. А после - отвез к Култучному озеру и выпустил.

В этот момент в водоеме рядом находилась другая утка со своим выводком. Заметив малышей, она позвала их, и они к ней поплыли. Сразу после этого объединенное семейство направилось на середину озера.

По словам специалистов, «усыновление» чужих птенцов для уток — скорее норма, чем исключение. Они нередко принимают под свою опеку птенцов, оставшихся без родителей.

В скором времени новая мама научит птенцов добывать для себя разнообразную пищу, а уже в августе пернатые дети станут полностью самостоятельными.