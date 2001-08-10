Газоны вдоль улицы Пуркаева в Южно-Сахалинске украсят новые клумбы

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Южно-Сахалинске в самом разгаре сезон высадки цветов. Уже высажено около 128 тысяч цветов. Масштабные работы по озеленению ведутся как в центральной части города, так и в планировочных районах. В этом году планируется высадить около миллиона цветов, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Над озеленением городских пространств традиционно работают специалисты МБУ «Зеленый город» и другие подрядные организации. Так, одна из них сегодня приступила к оформлению клумб на ул. Пуркаева. Параллельно этот же подрядчик будет вести работы по высадке цветочных композиций вдоль пр. Мира и в планировочных районах - всего 400 тысяч цветов.

- Здорово, что помимо городских служб к этой работе активно привлекают дополнительный ресурс. Это позволит охватить больший масштаб площадей и ускорить процесс, чтобы горожане могли наслаждаться красивыми клумбами. Так приятно по дороге домой или просто прогуливаясь по Южно-Сахалинску видеть ухоженную территорию и яркие краски, - отметила активист движения «Народный фронт» София Ковалева.

Так, все однолетние растения, если погодные условия не внесут свои коррективы, планируется высадить до 15 июля.

- Специалисты стремятся ежегодно обновлять дизайн клумб, чтобы жители и гости островной столицы могли любоваться новыми цветочными орнаментами до самой осени. При этом некоторые проекты цветников остаются тематическими как, например, на пр. Победы - клумбы в форме звезды и лент посвящены 9 мая, - рассказала начальник управления охраны окружающей среды и озеленения Ольга Высоцкая.

Традиционно к масштабным высадкам подрядных организаций свой вклад в цветочное украшение города вносят и детские сады, школы, учреждения культуры, предприятия общественного питания и бытового обслуживания.