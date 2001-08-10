Мэрия Южно-Сахалинска приняла участие в работе прямой линии губернатора

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Руководство администрации Южно-Сахалинска во главе с мэром Сергеем Надсадиным приняло участие в теледиалоге жителей области с губернатором Валерием Лимаренко, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

В ходе прямого эфира поступило свыше тысячи обращений от сахалинцев и курильчан. Они касались разных сфер: строительства жилья и социальных объектов, здравоохранения, авиасообщения, развития инфраструктуры, социальной поддержки различных категорий граждан, качества водоснабжения, ремонта дорог, дворов и подъездов.

- Безусловно, прямая линия губернатора — это эффективный и действенный инструмент обратной связи власти и населения. Жители проявляют большую активность. Озвучивают волнующие их вопросы. Если мы говорим об областной столице, то это строительство новых школ, в частности, на юге города. Сейчас у нас возводится общеобразовательное учреждение на 1260 мест на улице Комсомольской, на территории жилого комплекса «Горизонт» в юго-восточной части округа завершается строительство школы на 550 мест, - сказал Сергей Надсадин. - В целом, на прямую линию поступило свыше ста вопросов, которые касались Южно-Сахалинска. Они разноплановые. Люди вновь обращают внимание на борьбу с борщевиком. В этом направлении мы проводим системную работу. У нас создана интерактивная карта «Ареал распространения борщевика Сосновского». Новейшие технологии и использование беспилотников позволяют нам отразить наиболее крупные очаги распространения растения. Что касается звонка, который поступил на прямую линию, по моему распоряжению работы по ликвидации сорняка на указанном адресе в Луговом начались незамедлительно. Здесь со своей работой вовремя не справилась управляющая компания. Сейчас разбираемся и принимаем меры.

Прямая линия губернатора длилась более двух часов. Все обращения от жителей Южно-Сахалинска, поступившие через социальные сети в ходе теледиалога, приняты в работу специалистами муниципального центра управления. На все вопросы будут даны компетентные ответы.