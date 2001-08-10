Сахалинцев приглашают сняться в клипе группы SAHALIN

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Лидер новосибирской группы SAHALIN Михаил Махалин с борта воздушного судна рассказал, что коллектив вновь станет одним из хедлайнеров на Х юбилейном фестивале авиации, музыки и спорта «Крылья Сахалина». В преддверии события фронтмен предложил всем желающим стать героями их нового клипа.

- Друзья, вы наверняка слышали нашу песню «Давай улетим на Сахалин». Мы хотим снять на нее клип и предлагаем вам поучаствовать: присылайте свои видео, как вы проводите время в островном регионе, рыбачите, купаетесь, ходите в горы, снимаете природу и т.д. Мы отберем 70-80 роликов и смонтируем клип, который выложим на всех официальных площадках, и покажем на главной сцене фестиваля, - рассказал в видео-приглашении Михаил Махалин.

Видео нужно прикрепить в формате файла по ссылке до 7 июля.

Напомним, крупнейший фестиваль на Дальнем Востоке пройдет на аэродроме Пушистый Корсаковского района с 19 по 21 июля. Событие включает в себя не только концерт с приглашенными рок-звёздами, но и различные активности - мотофристайл, частная авиация, показательные выступления парашютистов и авиатехники, танковые стрельбы, выставка боевой техники, полеты на воздушных шарах, джип-триал, панкратион, грандиозный фейерверк и многое другое. Вход свободный!