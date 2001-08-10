Предпринимателям Южно-Сахалинска предлагают научиться оказывать первую помощь

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Администрация Южно-Сахалинска совместно с автономной некоммерческой организацией дополнительного профобразования "Учебный центр охраны труда и экологии" приглашают представителей малого и среднего предпринимательства на бесплатный семинар на тему: "Оказание первой помощи. Кого обучать и как правильно организовать обучение".

Семинар состоится в четверг, 27 июня, с 15:00 до 16:30 часов.

Место проведения: г. Южно-Сахалинск, ул. Вокзальная, 56н, ауд. 202.

Программой мероприятия предусмотрено рассмотрение следующих вопросов:

- правовые основы обучения оказанию первой помощи пострадавшим;

- кого необходимо обучать;

- как проходит обучение;

- организация работы инструктора (преподавателя) по оказанию первой помощи;

- методы и приемы обучения оказанию первой помощи;

- как оформлять результаты обучения.

Заявки на участие в семинаре принимаются отделом поддержки предпринимательства департамента экономического развития Южно-Сахалинска в электронной форме на официальном сайте администрации города.

Справки по телефону: 300-594 (доб. 1-5).