Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Муниципальные службы ежедневно выполняют различные виды работ по приведению в порядок территорий и пространств городского округа. В областном центре продолжается восстановление дорожного покрытия, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Так, работы идут на улице Железнодорожной. Накануне проведено асфальтирование проезжей части на участке от улицы Пограничной до проспекта Победы. Предварительно была выполнена регулировка смотровых дождеприемных колодцев ливневой канализации с применением плавающих люков. В ближайшие дни (в зависимости от погодных условий) дорожникам предстоит заасфальтировать 2 съезда на данном участке и парковку. Также сейчас продолжаются работы по подготовке к асфальтированию улицы Западной.

В рамках текущего содержания улично-дорожной сети сегодня планируется восстановление тротуара на проспекте Мира в районе ЖК "Адмирал" и на улице Чехова (замена брусчатки на асфальтобетонное покрытие).

Кроме этого, в областном центре в круглосуточном режиме ведутся работы по комплексной уборке автомобильных дорог, включающие сбор смета и пыли, подметание и мойку проезжих частей и тротуаров.

В скверах и других общественных пространствах Южно-Сахалинска сегодня выполняются различные виды работ: уборка мусора, подметание дорожек, помывка и протирка малых архитектурных форм, информационных стендов, памятников и др.

В рамках выполнения работ по содержанию объектов городского зеленого хозяйства будет проводиться сбор луковичных с подготовкой клумб под дальнейшую посадку на бульваре Анкудинова. Будет проводиться прополка, рыхление и стрижка живой изгороди у мемориального комплекса на площади Славы и на площади Победы. Также продолжается покос травы в скверах города.