В Южно-Сахалинске скорректировали время проведения дорожных работ на улице Горького

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Фрезерование верхнего слоя асфальтобетонного покрытия участка ул. Горького от ул. Тихоокеанской до Компроспекта начнется с 16.00 и продлится до 21.00. В воскресенье, 23 июня, работы продлятся с 08.00 до 21.00, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Работы будут проводиться по полосам. Объезд возможен по ул. Комсомольской.