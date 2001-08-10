Тихоокеанское
информационное агентство
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09:47, | Новости общества Сахалина и Курил

В Южно-Сахалинске скорректировали время проведения дорожных работ на улице Горького

В Южно-Сахалинске скорректировали время проведения дорожных работ на улице Горького

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Фрезерование верхнего слоя асфальтобетонного покрытия участка ул. Горького от ул. Тихоокеанской до Компроспекта начнется с 16.00 и продлится до 21.00. В воскресенье, 23 июня, работы продлятся с 08.00 до 21.00, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Работы будут проводиться по полосам. Объезд возможен по ул. Комсомольской.

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