МТС первой из операторов

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

МТС к летнему туристическому сезону обеспечила высокоскоростным мобильным интернетом рекреационную зону Сахалинской области. Новая базовая станция 4G покрывает популярный пляж "Садовники", известный своим чистым песком и лазурным морем. Ранее на территории пляжа работала только голосовая связь.

МТС установила современное телеком оборудование в районе живописного пляжа Садовники. Благодаря новой вышке 4G жители Сахалинской области и туристы из других регионов смогут делиться своими фотографиями в социальных сетях, вести прямые трансляции, работать удалённо, смотреть фильмы и сериалы прямо с пляжа.

"Мы продолжаем вкладываться в туристические объекты Сахалинской области. В начале этого года МТС установила новую базовую станцию для любителей экстремальных видов спорта на территории курорта "Горный Воздух". А к лету компания построила вышку, чтобы обеспечить связью уникальный пляж с завораживающими пейзажами, благоухающими кустами шиповника на песчаных дюнах вдоль побережья. Этот пляж особенный для горожан. Для многих он стал своим местом силы. Сюда приезжают ради ярких фотографий и незабываемых впечатлений", - отметил директор МТС в Сахалинской области Шамиль Чекмарев.