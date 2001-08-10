На Курильских островах создадут туристические маршруты

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Свою работу на Северных Курилах завершила первая туристско-краеведческая экспедиция "вКурсе", инициированная министерством туризма Сахалинской области. В состав экспедиции вошли представители регионального министерства культуры и архивного дела, администрации Северо-Курильского городского округа, федеральных и региональных туроператоров, общественных организаций, сообщает astv.ru, ссылаясь на минтуризма региона.

Результатом работы экспедиции "вКурсе" станут паспортизация и создание технологических карт туристических маршрутов островов Парамушир и Шумшу. Также планируется уделить внимание вопросам создания необходимой инфраструктуры на маршрутах.

- Очень важно, что первая региональная туристско-краеведческая экспедиция на Северные Курилы была инициирована именно Сахалинской областью. Главная её цель - это паспортизация туристических маршрутов. Мы лично прошли по маршрутам, определили ключевые точки, где необходимо развивать инфраструктуру. Северные Курилы - это наши острова, которые требуют особого внимания. И, конечно же, они достойны быть увиденными и узнаваемыми, не забытыми на карте Российской Федерации. Сахалин и Курилы - это форпост Дальнего Востока, - прокомментировала первый заместитель министра туризма Сахалинской области Наталия Пахолкова.

В рамках прошедшей экспедиции был собран фото- и видеоконтент островов для создания видеоописания маршрутов, путеводителя и фильма о прошедшей экспедиции о основных природных и исторических достопримечательностях островов. Также планируется рассмотреть возможность создания музея под открытым небом на острове Шумшу, посвященный подвигу советских десантников. Музей познакомит россиян с историей и откроет новые страницы боевой славы и подвига героев войны Второй мировой войны.

- Остров Шумшу - это место забытой боевой славы, которая нам важна и дорога. Её ценность необходимо сохранить и для будущих поколений. Наша страна необъятная, широка и прекрасна. Мало кто доезжает до её самых восточных окраин. Северные Курилы стоит посетить каждому, чтобы понять, как живут люди на окраине нашей необъятной страны, какие прекрасные грандиозные виды здесь есть, - рассказала президент РООР "Ассоциация туриндустрии Сахалинской области" Ирина Ли.

Ранее проект по созданию военно-патриотического музея на острове Шумшу заинтересовал представителя президента РФ в ДФО Юрия Трутнева.

- Уверен в том, что это та страница истории страны, которую надо сохранить. Те бойцы, которые отбивали Шумшу, тоже достойны, чтобы о них помнили. Они сражались против армии, превосходящей в десятки раз, и победили, - подчеркнул ранее Юрий Трутнев.

Первая туристско-краеведческая экспедиция состоялась в преддверии 80-летия победы во Второй мировой войне. Планируется, что вторая экспедиция отправится в эти места в юбилейный 2025 год.