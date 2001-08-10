Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Открытием вело-пешеходной тропы, скандинавской ходьбой и велопробегом отметили в Южно-Сахалинске международный День неспешной прогулки. Мероприятие состоялось в рекреационной зоне «Место силы «Весточка», где и появился новый спортивный объект, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Уточним, расширение спортивной инфраструктуры является одним из приоритетов администрации Южно-Сахалинска в вопросе популяризации здорового образа жизни и развития массового спорта. Новая экотропа обустроена в общественно-туристической зоне «Место силы «Весточка» среди живописного лесного массива, который является идеальным местом для индивидуальных, семейных, велосипедных и пеших прогулок.

- Новая вело-пешеходная дорожка прекрасно подходит для неспешных прогулок наедине с природой. Экоторопа представляет собой восточный обход к останцу Лягушка, который появился в дополнение к традиционному пути через Солнечную поляну. Здесь есть скамейки, если нужно отдохнуть, установлены урны, проведено освещение, - рассказала директор департамента культуры и туризма администрации Южно-Сахалинска Ирина Герасимова.

Открытие вело-пешеходной дорожки в Весточке приурочили к празднованию Международного Дня неспешной прогулки. Участникам мероприятия рассказали об истории праздника, возникновении скандинавской ходьбы и создании велосипеда.

Отметим, вело-пешеходная дорожка была создана при поддержке Министерства туризма Сахалинской области. Ее протяженность составляет 2200 метров, ширина - 2,5 метра. На протяжении всего маршрута установлены удобные скамейки, информационные щиты, урны для мусора. С конечной точки велодорожки можно пешком добраться на останец Лягушка. Экотропа подходит для семейных прогулок.

- Трасса хорошая, есть и подъемы, что может быть сложно для новичков, в некоторых местах дети шли пешком. Отличное место для физнагрузок. Я представляю клуб любителей велоспорта и у нас есть задумка провести на этой трассе соревнование по дуатлону, уже обратился с этой идеей к администрации, - отметил Евгений Валиев, совершивший поезду по экотропе всей семьей.

В открытии экотропы активно приняло участие старшее поколение областного центра - это представители клуба скандинавской ходьбы. Для удобства южносахалинцев почтенного возраста была организована доставка до места проведения спортивного праздника.

- Отличный праздник, мы хорошо отдохнули и прогулялись по новой тропе. Трасса прекрасная - идешь и дышишь воздухом, любуешься пейзажами, а какой аромат ландышей сейчас стоит здесь. Мы обязательно расскажем об этом месте всем нашим знакомым, - поделились участницы из клуба скандинавской ходьбы.