Жителей Южно-Сахалинска приглашают принять участие в проекте

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Традиционно в летний сезон в разных районах областной столицы проводятся мероприятия, направленные на укрепление общественного здоровья, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Проект «Активный двор» реализует областной центр общественного здоровья при поддержке администрации Южно-Сахалинска. Возрастных границ нет - его участником может стать любой желающий. Организаторы акции предлагают горожанам, объединившись с соседями, выйти на зарядку во дворе, подключиться к проведению флешмобов или эстафет, а еще проверить свое здоровье в двух шагах от дома. В областной столице уже прошли два подобных мероприятия — на Есенина, 15 и Горького, 18.

- Мы обследуем только совершеннолетних, но дети тоже проявляют интерес к процессу — задают вопросы, наблюдают за нашими действиями. Важно, что взрослые могут стать примером осознанного отношения к своему здоровью для мальчишек и девчонок, - рассказала медицинская сестра центра общественного здоровья Ольга Лепп.

Мероприятия в рамках проекта «Активный двор» проводятся в Южно-Сахалинске каждую среду. Для каждой территории составляется индивидуальная программа. Время — с 18:00 до 19:00. Исключение — плохая погода.

Расписание мероприятий:

26.06 – ул. Вокзальная, 9;

03.07 – ул. 3-я Набережная, 8;

10.07 – ул. Комсомольская, 285, 285б, 283в;

17.07 – ул. Южная, 24Б;

24.07 – ул. Южно-Сахалинская, 17А;

31.07 – ул. Комсомольская, 165;

07.08 – ул. Армейская, 16;

14.08 – ул. Комсомольская, 373, 373а, 373б,373в;

21.08 – пр. Мира, 391;

28.08 – ул. Комсомольская, 215;

04.09 – ул. Южно-Сахалинская, 8;

11.09 – ул. Сахалинская, 36;

18.09 – ул. Есенина, 7, 7а.

Напомним, акция «Активный двор» реализуется в рамках муниципальной программы «Укрепление общественного здоровья населения Южно-Сахалинска» и национального проекта «Демография».