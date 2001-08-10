Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Патриотическая акция «На рассвете» (12+), посвящённая началу Великой Отечественной войны, по многолетней традиции музея книги Чехова состоится 22 июня в 04:00. Именно в этот день и в этот час в 1941 году без объявления войны фашистская Германия напала на Советский Союз. Ежегодно вся страна вспоминает это трагическое событие, проводя патриотические мероприятия, рассказали ТИА "Острова" в музее.

В День памяти и скорби для ветеранов и детей войны прозвучат песни военных лет в исполнении ансамбля «Русский терем», автора-исполнителя, преподавателя отделения «Эстрадное пение» Центральной детской музыкальной школы г. Южно-Сахалинска Александры Красновой. Завершится мероприятие возложением цветов у Вечного огня на площади Славы.

Напомним, что акция «На рассвете» проводится музеем книги Чехова при поддержке министерства культуры и архивного дела Сахалинской области с 2015 года с целью сохранения народной памяти о Великой Отечественной войне.

Вход свободный.

Телефон для справок: 43-65-09.