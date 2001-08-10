Сигналы в социальных сетях помогают оперативно решать вопросы южносахалинцев
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Сергей Надсадин совместно с профильными структурами администрации города, активистами регионального отделения «Народный фронт» провел выездное совещание с жителями ул. Емельянова, 23, где сейчас ведется капитальный ремонт дворовой территории в районе домов по пр. Мира, 239А, 239В, ул. Емельянова, 21, 23. Горожане сообщили в социальные сети мэра, что работы не охватывают пожарный проезд с южной стороны дома № 23, который также требует обновления, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
- Ко мне в соцсети жители обратились с вопросом - почему из четырех домов, формирующих единый двор, работы ведутся везде, а территория рядом с домом по ул. Емельянова, 23 не попала в проект. Оперативно выехали с коллегами на место, чтобы разобраться в ситуации и напрямую услышать мнение горожан. Полностью разделяю негодование жителей и считаю, что капитальный ремонт должен охватывать всю территорию, включая проезжую часть за домом №23, - подчеркнул Сергей Надсадин.
Отметим, что все мероприятиями по ремонту и благоустройству дворов Южно-Сахалинска находятся на личном контроле мэра города Сергея Надсадина. К этой работе также активно подключены общественники и депутаты, которые единой командой с администрацией оперативно реагируют на все моменты, волнующие южносахалинцев.
Так, о данной ситуации в администрацию заявил и «Народный фронт», активисты которого на постоянной основе мониторят ход работ во дворах, улично-дорожной сети и находятся в постоянном конструктивном диалоге с горожанами.
- Безусловно, это важная работа. И наша задача, как представителей общественности, осуществлять постоянный контроль за выполнением таких мероприятий, чтобы они велись согласно установленным нормативам и в срок. Продолжим взаимодействовать с жителями для обеспечения более эффективного результата, - отметила активист движения «Народный фронт» София Ковалева.
Глава города дал поручение МКП «Горархитектура» в ближайшие дни организовать встречу с людьми, чтобы предметно обсудить проектное решение по благоустройству их территории и определиться по срокам исполнения.
- Приятно, что мэр города нас услышал и оперативно отреагировал на обращение в соцсети. Всего пару дней прошло, не ожидали, что так быстро все решится. Мы понимаем, что все работы, связанные с проектированием и другими процедурами, требуют определенного времени. Но важно, что территория все-таки попадет в проект и тоже будет отремонтирована, - поделился житель Южно-Сахалинска Дмитрий Белоусов.
Напомним, сегодня на территории городского округа ведутся различные виды ремонтных работ. За этот строительный сезон планируется преобразить порядка 100 дворов.
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