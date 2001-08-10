В Южно-Сахалинске в целях безопасности проводится инвентаризация спортивных площадок

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Специалисты администрации областного центра продолжают ежегодную сезонную инспекцию муниципальных спортивных площадок с целью проверки их состояния и безопасности для горожан. В обходе спортивных объектов принимают участие сотрудники департамента физкультуры и спорта и представители депутатского корпуса, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Напомним, на балансе МАУ "Спортивный город" находятся более 120 объектов - универсальных и гимнастических площадок, скейт парков, хоккейных кортов и т.д. Они расположены, в том числе, и в планировочных районах и селах. Их инвентаризация проводится ежегодно по поручению мэра Сергея Надсадина. По результатам формируется пакет документов, на основании которых производят ремонтные либо восстановительные работы.

Как рассказал директор департамента по физкультуре и спорту Алексей Боженко, при выявлении дефектов и повреждений на спортплощадках проводят как мелкие ремонтные работы, так и капитальные с привлечением подрядчиков.

- Началась активная летняя пора, и спортивные площадки всегда заполнены, особенно в вечернее время. Радует, что многие жители Южно-Сахалинска имеют возможность заниматься спортом в шаговой доступности от дома. Наша задача - оперативно реагировать на появление дефектов и износа оборудования. В рамках текущего ремонта в этом сезоне уже отремонтировано 30 площадок, включая мелкий ремонт, покраску, заваривание арматур и другое. В рамках текущего ремонта запланировано еще 7 основных проектов, один из которых - обустройство баскетбольной площадки в Синегорске. Отмечу, что площадки у нас беспрепятственно посещают дети старше 14 лет, а дети младшего возраста должны посещать их под присмотром взрослых, - рассказал Алексей Боженко.

Администрация убедительно просит горожан беречь спортивное имущество и соблюдать чистоту, проводить разъяснительные беседы с детьми.

Напомним, формирование позитивного отношения к активному образу жизни и создание условий для занятий спортом - одно из направлений проекта губернатора Валерия Лимаренко "Забота. Защита. Уважение".

Городские площадки для различных физкультурно-оздоровительных занятий собраны на электронной карте.