Акции "Свеча памяти" и "Минута молчания" пройдут в Сахалинской области
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В День памяти и скорби, 22 июня, в стране состоятся всероссийские акции «Свеча памяти» и «Минута молчания», посвященные соотечественникам, отдавшим жизнь, защищая Родину во время Великой Отечественной войны, рассказали ТИА "Острова" в региональном правительстве.
Акция «Свеча памяти» состоится 22 июня в четыре часа утра у мемориала Славы областного центра. Зажечь лампады, почтить память погибших и вспомнить события военных лет соберутся члены общественных организаций, представители власти и духовенства и неравнодушные жители.
Акция «Свеча памяти» проводится в онлайн формате, это позволит большому количеству наших граждан. На сайте деньпамяти.рф каждый может зажечь свою виртуальную свечу. Это позволит внести свой личный вклад в помощь нуждающимся ветеранам.
На площади Победы пройдет акция «Огненные картины войны». С 10 утра начнут выкладывать картину военных лет из свечей, которых более 10 тысяч. В течение дня молодые общественники нарисуют эскиз. Начнут зажигать лампады в 21:00.
Утром у мемориала Славы также состоится возложение цветов и венков к Вечному огню. А в 12:15 по московскому времени (в 20:15 по сахалинскому) в День памяти и скорби одновременно по всей России будет объявлена минута молчания. В это время прерывается вещание в эфире телевидения и радио. Люди склоняют головы и вспоминают родных и близких, переживших самую кровопролитную войну 20 века.
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