В Южно-Сахалинске привели в порядок пешеходные дорожки у детского сада "Малыш"
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
С инициативой о благоустройстве территории обратились местные жители. На пешеходных дорожках у детского сада "Малыш" в девятом микрорайоне восстановили асфальтобетонное покрытие, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
Работы специалисты завершили в течение дня, обеспечив жителям комфортное и безопасное передвижение.
- Рядом находятся социальные объекты: детские сады, школы. Поэтому, когда жители обратились с просьбой о восстановлении пешеходных связей, то работы были включены в план по благоустройству. С горожанами проводили встречу губернатор Валерий Лимаренко, мэр Сергей Надсадин, активисты Народного фронта, - рассказал начальник отдела по содержанию проездов и объектов благоустройства управления мониторинга дорожного хозяйства и благоустройства Алексей Сапронов.
Работы по приведению в порядок территории у детского сада "Малыш" будут продолжены. В диалоге с жителями и администрацией города находится активист Народного фронта София Ковалева.
- Жители проявляют активную позицию. В ближайшее время мы планируем провести субботник, еще раз пообщаться, собрать предложения. Люди хотели бы видеть здесь благоустроенную территорию - с детской площадкой, тренажерами, зоной отдыха, освещением. Пока мы находимся на стадии обсуждения, но по возможности готовы помочь горожанам с воплощением идеи в жизнь, - сказала София Ковалева.
Работы по дальнейшему благоустройству территории у детского сада "Малыш" планируется провести в следующем году.
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