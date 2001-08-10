Комиссия сахалинского министерства ЭЖК проверила содержание дворов в Тымовском

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Дворы Тымовского нуждаются в окосе травы. К такому выводу пришла комиссия из числа специалистов министерства ЖКХ, государственной жилищной инспекции Сахалинской области и представителей администрации муниципалитета в ходе мониторинга качества уборки дворов в летний период. К внедрению стандарта текущего содержания придомовой территории приступили в 2021 году по поручению главы региона Валерия Лимаренко, рассказали ТИА "Острова" в региональном министерстве ЖКХ.

Специалисты оценили выполнение стандарта в шести дворах пгт. Тымовское по улицам Пионерской, Торговой, Библиотечной и Кировской. За соблюдение порядка здесь отвечают МУП «ЖКС» и ООО «Север».

Комиссия оценила соблюдение стандарта по нескольким критериям – состоянию входной группы, пешеходной зоны и детской площадки, отсутствию мусора в урнах и на контейнерных площадках и крупного мусора на придомовой территории.

– По результатам проверки можно сказать, что стандарт качества уборки в Тымовском соблюдается, за исключением необходимости окоса травы. Сейчас в муниципальном образовании ведется работа по заключению договоров на данный вид работ, и в скором времени приступят к окосу. Начнут со скверов и общественных пространств, после чего поэтапно пройдут по всему населенному пункту, – рассказала начальник отдела жилищной политики министерства ЖКХ Сахалинской области Ольга Юдина.

Затем комиссия оценила качество проведенного ремонта подъездов в многоквартирных домах. Замечаний к выполненным работам не возникло. К слову, в текущем году в Тымовском районе планируется провести ремонт 88 мест общего пользования. В настоящее время работы ведутся.

Завершилась рабочая поездка встречей с председателями Советов многоквартирных домов, «Серебряными волонтерами» и старшими по домам В Сахалинской области такие мероприятия проводятся в рамках проекта в рамках проекта «Управдом» по инициативе губернатора Валерия Лимаренко.

Участников встречи интересовали вопросы содержания детских игровых площадок, включения в краткосрочный план капитального ремонта многоквартирных домов.

– Очень ждала этой встречи, чтобы получить ответ на интересующий меня вопрос насчет капремонта дома. Такие встречи дают возможность сообщить о своей проблеме и помогают решить определенные моменты, касающиеся дома или двора, на местах, без хождения по инстанциям, – поделилась жительница Тымовского Людмила Петренко.

Отметим, ранее подобные встречи прошли в Луговом, Дальнем, Долинске, Холмске, Корсакове, Невельске, Углегорске, Томари. В ближайшее время специалисты планируют посетить Александровск-Сахалинский, Охинский, Южно- и Северо-Курильский районы.