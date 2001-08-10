20 июня в Южно-Сахалинске будут восстанавливать тротуар по улице Чехова
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Муниципальные службы ежедневно выполняют различные виды работ по приведению в порядок территорий и пространств городского округа. В областном центре продолжается восстановление дорожного покрытия. На сегодняшний день сплошным асфальтированием восстановлено 55 тыс квадратных метров дорог, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
Так, работы продолжаются на ул. Железнодорожной. Накануне проведены работы по асфальтированию проезжей части на участке от южнее ул. Пограничная до пр. Победы. Здесь предварительно были выполнены подготовительные работы в части регулировки смотровых дождеприемных колодцев ливневой канализации с применением плавающих люков. В ближайшие дни (в зависимости от погодных условий) дорожникам предстоит заасфальтировать 2 съезда на данном участке и парковку.
Сегодня в рамках текущего содержания улично-дорожной сети планируется восстановление тротуара по ул. Чехова, выполнение работ по профилированию ул. Западной, очистка дождеприемных колодцев по пр. Мира.
Кроме этого, в областном центре в круглосуточном режиме ведутся работы по комплексной уборке автомобильных дорог, включающие сбор смета и пыли, подметание и мойку проезжих частей и тротуаров.
В скверах и других общественных пространствах Южно-Сахалинска сегодня выполняются различные виды работ: уборка мусора, подметание дорожек, помывка и протирка малых архитектурных форм, информационных стендов, памятников и др.
В рамках выполнения работ по содержанию объектов городского зеленого хозяйства будет проводиться сбор луковичных с подготовкой клумб под дальнейшую посадку на бульваре Анкудинова. Будет проводиться прополка, рыхление и стрижка живой изгороди на пл. Победы. Также продолжается покос травы в скверах города и на площади Победы.
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