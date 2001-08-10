Энергетики на Сахалине расчистят 277 га просек ЛЭП
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Энергетики «Распределительных сетей» (филиала ПАО «Сахалинэнерго», входит в Группу РусГидро) в рамках подготовки к осенне-зимнему периоду 2023-2024 годов выполняют расчистку и расширение просек воздушных линий электропередачи от кустарниковой и древесной поросли, рассказали ТИА в энергетической компании.
Информацию о состоянии просек высоковольтных ЛЭП энергетики Сахалинэнерго получают в том числе с помощью аэрофотосъемки, осуществляемой с помощью российского беспилотного аппарата самолетного типа. В этом году план расчистки просек составляет 277 гектаров.
На сегодняшний день мероприятия по расчистке и расширению просек выполнены на ЛЭП-110 кВ «Южная – Хомутово-2» в г. Южно-Сахалинске. В ближайшее время расчистка начнется в Тымовском, Александровск-Сахалинском, Поронайском, Углегорском и Долинском районах. В июле энергетики Сахалинэнерго увеличат количество бригад подрядных организаций для наращивания объемов работ. Помимо ручного метода расчистки задействована тяжелая механизированная техника.
Мероприятия по чистке и расширению просек в охранных зонах ЛЭП выполняются Сахалинэнерго ежегодно и являются одним из важных направлений ремонтной программы, позволяющим предупреждать возможные технологические нарушения.
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