В Южно-Сахалинске работает

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Специалисты департамента экономического развития аппарата администрации Южно-Сахалинска принимают телефонные звонки от граждан по вопросам нарушения работодателями городского округа "Город Южно-Сахалинск" их трудовых прав, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

На «телефон доверия» граждане могут сообщить о фактах нарушения их трудовых прав работодателями, не обеспечивающими начисление заработной платы в надлежащем размере (не ниже регионального МРОТ), уклоняющимися от оформления трудовых отношений с работниками, использующими «серые» схемы выплаты заработной платы, задерживающими выплату заработной платы.

Звонки принимаются по вторникам с 09.00 до 13.00 по номеру телефона: 300-593 (доб. 5). Подробнее ознакомиться с информацией о возможных нарушениях трудовых прав работника можно на официальном сайте администрации Южно-Сахалинска.